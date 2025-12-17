Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Холодное время года в городе
Холодное время года в городе
© https://unsplash.com by Joy Real is licensed under Free
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:45

Снежный коллапс в Магадане: десятки рейсов замерли в ожидании уходящего циклона

Циклон вызвал сбой расписания в магаданском аэропорту — РИАН

Магаданский аэропорт оказался в режиме ожидания из-за циклона: расписание сбилось, а часть пассажиров вынуждена переносить вылеты и прилёты на неопределённый срок. На фоне метели и сильного ветра авиакомпании и службы аэропорта работают по фактической погоде, а решения по рейсам принимаются по ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей воздушной гавани.

Погода ухудшила видимость и усложнила работу аэропорта

В регионе сейчас бушует циклон, и в районе аэропорта отмечается метель. Из-за снегопада и ветра видимость периодически снижается, что напрямую влияет на возможность выполнять взлёты и посадки в штатном режиме. В таких условиях аэропорт работает с ограничениями, а диспетчеры и экипажи ориентируются на текущие метеопоказатели.

По информации собеседника агентства, погодная обстановка меняется неравномерно. Это означает, что в отдельные моменты условия могут позволять выполнять операции, но затем снова ухудшаться. В результате график становится нестабильным, а пассажирам приходится учитывать вероятность дальнейших корректировок.

Какие направления попали под задержки

Из-за непогоды задержано множество рейсов. В числе затронутых — прилёты и вылеты из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Красноярска. Также сообщается о задержках по нескольким местным направлениям, что отражается не только на межрегиональном сообщении, но и на внутренней логистике области.

Список задержанных рейсов, по сути, формируется по мере развития ситуации. Для аэропорта такие периоды означают накопление борта и пассажиропотока, а для людей — необходимость перестраивать планы и ожидать обновлений статуса. При этом решения по каждому рейсу зависят от безопасности выполнения полёта в конкретный момент.

Борт из Москвы ушёл на запасной аэродром

Отдельно отмечается ситуация с рейсом "Москва — Магадан". Самолёт был направлен на запасной аэродром в Хабаровск после решения экипажа, принятого из-за неблагоприятных условий в пункте назначения.

"Рейс "Москва-Магадан" ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Такое решение принял экипаж самолета, в аэропорту Магадана ветрено, идет снег, видимость периодически слабая", — сообщил собеседник агентства.

Факт ухода на запасной аэродром подчёркивает, что ключевым фактором остаётся безопасность. В подобных ситуациях дальнейшая схема действий зависит от того, как быстро улучшатся условия в районе Магадана и появится возможность выполнить посадку. До стабилизации погоды расписание, как правило, продолжает оставаться подвижным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аэрофлот включает внутрирегиональные рейсы ДФО в льготную программу — ФедералПресс 15.12.2025 в 4:06
То, чего ждали годами: субсидированные авиабилеты охватили весь Дальний Восток

"Аэрофлот" открыл продажи субсидированных билетов на 2026 год: программа расширена до 25 направлений с акцентом на доступность для ДФО.

Читать полностью » Забайкальский художественный музей отремонтируют до июля 2026 года 14.12.2025 в 15:02
Музей с историей СССР уходит на ремонт: что изменится в знаковом здании Читы

В Чите готовятся к масштабному ремонту краевого художественного музея: работы затронут здание и фондохранилище и продлятся до лета 2026 года.

Читать полностью » В Приморье впервые в России применили 13.12.2025 в 13:21
Шаг за грань медицины: врачи в Приморье решились на метод, который раньше применяли только у взрослых

В Приморье врачи впервые в стране применили «терапию отчаяния» для спасения ребёнка с тяжёлой волчанкой — стандартные методы уже не работали.

Читать полностью » Снег во Владивостоке пойдёт ночью и утром 14 декабря — PrimaMedia 13.12.2025 в 6:48
Снежный коллапс отменяется, но расслабляться рано: Владивосток накроет другая зимняя напасть

Снегопад во Владивостоке окажется слабее ожиданий, но усиление ветра может серьёзно осложнить ситуацию в воскресенье.

Читать полностью » В регионах России зафиксированы исторические пики энергопотребления — ТАСС 12.12.2025 в 14:25
Мощности больше не хватает с запасом: регионы один за другим выходят на новые энергетические пики

Бурятия, Забайкалье, Татарстан и Хабаровский край обновили исторические рекорды энергопотребления, что связано с ростом промышленной нагрузки.

Читать полностью » Суд приговорил поджигателя 22 автомобилей к 5 годам колонии — судебная система Приморья 12.12.2025 в 14:25
63 миллиона превратились в пепел: за массовый поджог авто вынесен приговор строгого режима

Во Владивостоке суд назначил пять лет строгого режима мужчине, причастному к поджогу 22 автомобилей, а ущерб от действий группы превысил 63 млн рублей.

Читать полностью » В Надеждинском районе отключились 50 трансформаторных подстанций — Минэнерго Приморья 12.12.2025 в 14:25
Один вечер — десятки отключённых объектов: авария заставила экстренно перестраивать схемы питания

Аварийное отключение линии электропередачи погрузило в темноту полторы тысячи жителей Надеждинского района, затронув социальные и коммунальные объекты.

Читать полностью » Тарифы на ЖКУ в Бурятии вырастут на 13.7% с октября — Правительство Бурятии 12.12.2025 в 9:41
С января по сентябрь — едва заметно, с октября — резкий взлёт: какой план роста ЖКУ приняли в Бурятии

В Бурятии утвердили рост платы за ЖКУ на 2026 год: до осени прибавка будет минимальной, а с октября возможен резкий скачок. Что указано в распоряжении?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Ежедневную диетическую газировку связали с ростом риска инсульта — Стил невролог
Еда
Свиная грудинка в фольге остаётся сочной при длительном запекании — повар
Происшествия
Прорыв трубы в здании Горбушки привёл к затоплению восьми складов с электроникой — База
Авто и мото
Toyota возглавила рейтинг надёжности автомобилей — Consumer Reports
Технологии
Samsung стал самым быстрорастущим брендом смартфонов в России — М.Видео
Туризм
Отреставрированные Колоссы Мемнона становятся новым магнитом туризма — Турпром
Экономика
Запасов алмазов хватит на 20 лет при текущей добыче — Тахиев
Экономика
Отсутствие в квартире пять дней дает право на перерасчет ЖКУ — Якубовский
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet