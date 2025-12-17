Снежный коллапс в Магадане: десятки рейсов замерли в ожидании уходящего циклона

Магаданский аэропорт оказался в режиме ожидания из-за циклона: расписание сбилось, а часть пассажиров вынуждена переносить вылеты и прилёты на неопределённый срок. На фоне метели и сильного ветра авиакомпании и службы аэропорта работают по фактической погоде, а решения по рейсам принимаются по ситуации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей воздушной гавани.

Погода ухудшила видимость и усложнила работу аэропорта

В регионе сейчас бушует циклон, и в районе аэропорта отмечается метель. Из-за снегопада и ветра видимость периодически снижается, что напрямую влияет на возможность выполнять взлёты и посадки в штатном режиме. В таких условиях аэропорт работает с ограничениями, а диспетчеры и экипажи ориентируются на текущие метеопоказатели.

По информации собеседника агентства, погодная обстановка меняется неравномерно. Это означает, что в отдельные моменты условия могут позволять выполнять операции, но затем снова ухудшаться. В результате график становится нестабильным, а пассажирам приходится учитывать вероятность дальнейших корректировок.

Какие направления попали под задержки

Из-за непогоды задержано множество рейсов. В числе затронутых — прилёты и вылеты из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Красноярска. Также сообщается о задержках по нескольким местным направлениям, что отражается не только на межрегиональном сообщении, но и на внутренней логистике области.

Список задержанных рейсов, по сути, формируется по мере развития ситуации. Для аэропорта такие периоды означают накопление борта и пассажиропотока, а для людей — необходимость перестраивать планы и ожидать обновлений статуса. При этом решения по каждому рейсу зависят от безопасности выполнения полёта в конкретный момент.

Борт из Москвы ушёл на запасной аэродром

Отдельно отмечается ситуация с рейсом "Москва — Магадан". Самолёт был направлен на запасной аэродром в Хабаровск после решения экипажа, принятого из-за неблагоприятных условий в пункте назначения.

"Рейс "Москва-Магадан" ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Такое решение принял экипаж самолета, в аэропорту Магадана ветрено, идет снег, видимость периодически слабая", — сообщил собеседник агентства.

Факт ухода на запасной аэродром подчёркивает, что ключевым фактором остаётся безопасность. В подобных ситуациях дальнейшая схема действий зависит от того, как быстро улучшатся условия в районе Магадана и появится возможность выполнить посадку. До стабилизации погоды расписание, как правило, продолжает оставаться подвижным.