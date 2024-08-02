Спортсмены на Играх-2024 попали под влияние шоколадных маффинов

Пока одни спортсмены участвуют в соревнованиях, ставят рекорды, терпят поражения и неудачи, другие на камеру оценивают блюда в ресторане олимпийцев.
Как сообщает Euronews, норвежский пловец Хенрик Кристиансен поделился в соцсетях обзором блюд. Олимпиец оценил пасту с песто и свиные шашлыки в 7/10 баллов, а клецки с креветками и куриные гезы - в 8/10. Но самый высокий балл получил скромный шоколадный маффин - беспрецедентные 11/10.
Позже норвежец опубликовал еще несколько видеороликов, посвященных шоколадным маффинам. В одном особенно популярном видео, набравшем более 8,5 миллионов просмотров, товарищ по команде дразнит: "У меня такое чувство, что ты здесь только ради шоколадных маффинов". В другом видео Кристиансена ловят на том, что он крадет маффины из тайника у своей кровати. А в третьем он с гордостью заявляет: "Объявляю себя олимпийским кондитером!"
Под влияние маффинов попали и другие спортсмены. Пловчихи Энкхуслен Батбаяр, Фрейя Андерсон и Жасмин Шофилд, а также гимнастка Алея Финнеган присоединились к этой акции.
Компания Coup De Pates занимается поставками шоколадных маффинов для Олимпийской деревни.
"Мы знали, что наш Maxi Muffin Chocolat Intense - это нечто особенное ... но мы не ожидали, что он вызовет такую шоколадную бурю!", - заявили в компании.
Фото: Freepik/Racool_studio
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