Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил свое мнение насчет слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "поискать танки" для Украины.
Как отметил Медведев, именно главный дипломат ЕС и никто иной должен твердить, что Россия вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца.
"Браво, Талейран аплодирует сверху!", - написал Зампред россиейского Совбеза в своем Telegram, передает РИА "Новости".
Ранее Боррель призвал европейские государства "поискать танки" для Украины на своих складах.
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