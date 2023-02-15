Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил свое мнение насчет слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "поискать танки" для Украины.

Как отметил Медведев, именно главный дипломат ЕС и никто иной должен твердить, что Россия вечный враг Европы, и призывать к войне до победного конца.

"Браво, Талейран аплодирует сверху!", - написал Зампред россиейского Совбеза в своем Telegram, передает РИА "Новости".

Ранее Боррель призвал европейские государства "поискать танки" для Украины на своих складах.