На Западе предположили, что может приобрести Мадуро вместо конфискованного самолета

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может заменить конфискованный Соединенными Штатами самолет на российский Ил-96. Такое предположение сделал бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Он может просто приобрести российский президентский самолет Ил-96, который явно будет вариантом получше. США лишь оказали ему услугу", — написал предприниматель на своей странице в соцсети X.
Напомним, что в понедельник Вашингтон арестовал самолет Мадуров, переправив борт во Флориду. При этом самого президента в самолете не было. Уточняется, что задержание воздушного судна произошло по причине того, что приобретение случилось в обход санкций.
Фото: commons.wikimedia.org/Sergey Korovkin 84
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