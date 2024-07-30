Венесуэла намерена обратиться за помощью к России и Китаю для расследования кибератаки, направленной против избирательной системы страны. Об этом заявил президент Николас Мадуро по итогам заседания Госсовета.

На заседании, посвящённом анализу внутриполитической обстановки в стране, в том числе массовых протестов и кибератак, было принято решение сформировать специальную комиссию. С помощью российских и китайских специалистов она займётся оценкой ущерба, причинённого избирательной системе в результате хакерских атак.

Ранее Мадуро сообщил, что в день выборов и после объявления их итогов избирательная система страны подверглась мощным кибератакам, которые, в частности, затруднили своевременную обработку результатов голосования.

Напомним, что президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Оппозиция отказалась признать итоги выборов, что привело к массовым протестам и столкновениям с полицией. Власти Венесуэлы обвинили ряд стран в дестабилизации ситуации в стране.

Российские власти призвали венесуэльскую оппозицию уважать выбор народа и воздержаться от действий, способных усугубить раскол в венесуэльском обществе.

Фото: commons.wikimedia.orgПресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International.)