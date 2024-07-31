Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам с просьбой о содействии в розыске участников недавних беспорядков.

Он заявил, что некоторые нарушители уже задержаны и дают признательные показания, но поимка всех виновных требует народной поддержки.

Мадуро подчеркнул необходимость возвращения улиц народу. Он объявил о двух мерах для восстановления порядка: усиленное патрулирование городов полицией и военными, а также призыв к гражданам ежедневно выходить на улицы.

Кроме того, президент пригласил сторонников на масштабный марш и концерт в защиту мира, который состоится в Каракасе 3 августа.

Напомним, что президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля, а на следующий день Николас Мадуро был объявлен победителем с 51% голосов. В понедельник в стране вспыхнули протесты, переросшие в столкновения с полицией. По официальным данным, пострадали 48 человек, один погиб, а 749 были задержаны.

Венесуэльское правительство обвинило ряд стран во вмешательстве в выборы и нарушение права народа на самоопределение. Москва призвала оппозицию признать поражение и предостерегла от внешней поддержки дестабилизирующих действий.

Фото: agenciabrasil. ebc.com.br/Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr (Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license)