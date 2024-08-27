Мадуро перетасовал министров: Венесуэлу ждет обновленный кабинет и курс на углубление социализма

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о значительных изменениях в составе правительства страны.

В ходе очередных перестановок некоторые министры сохранили свои позиции, в то время как другие получили новые назначения, а также были привлечены новые участники в кабинет.

Мадуро подтвердил, что Делси Родригес продолжит исполнять обязанности исполнительного вице-президента Боливарианской Республики Венесуэла. Он заявил, что Родригес сохранит руководство ускоряющимся революционным движением страны. Помимо этого, она возглавит ключевое для страны министерство нефти.

Бывший министр нефти Педро Тельечеа был назначен на пост министра промышленности и национального производства. Ему поручено восстановление всех секторов промышленности — государственных, смешанных и частных. На его прежнее место в государственной нефтегазовой компании PDVSA заступил Эктор Обрегон, ранее занимавший пост вице-президента этой компании.

Среди тех, кто сохранил свои должности, оказался министр обороны генерал Владимир Падрино Лопес, переназначение которого было встречено одобрительными аплодисментами. Также свои посты сохранили министр по делам коренных народов Клара Видаль и министр коммун и социальных движений Анхель Прадо.

Диосдадо Кабельо, второй по значимости человек в социалистическом движении Венесуэлы и спикер национальной ассамблеи, возглавит министерство внутренних дел, юстиции и мира, сменив на этом посту адмирала Ремихио Себальоса. Мадуро подчеркнул, что одной из основных задач Кабельо станет укрепление мира в стране. В правительство из парламента также перешли депутаты Гресия Кольменарес, которая возглавит министерство по делам молодежи, и Рикардо Санчес, назначенный министром высшего образования.

В экономическом блоке произошли следующие назначения: генерал Менри Фернандес стал министром сельскохозяйственного производства и земель, Летисия Гомес заняла пост министра туризма, а Анабель Перейра Фернандес была назначена министром финансов и внешней торговли.

Губернатор штата Миранда Эктор Родригес перешел на работу в правительство, заняв должность отраслевого вице-президента и министра образования.

В числе других назначений: Арнальдо Санчес стал министром спорта, Джоана Каррильо — министром по делам женщин, Карлос Макс Джусти возглавил министерство водных ресурсов, Рауль Паредес — министерство жилищного строительства и жилой среды, а Хуан Хосе Рамирес назначен министром общественных работ.

Мадуро отметил, что эти изменения являются частью перехода к народному самоуправлению и глубокой трансформации управления страной, которая соответствует задачам "новой эпохи перехода к социализму".

Фото: agenciabrasil. ebc. com.br/Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr (Creative Commons Attribution 3.0 Brazil license)