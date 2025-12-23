Трамп должен решать проблемы в США: Мадуро ответил на постоянные обвинения Вашингтона

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посоветовал Дональду Трампу уделить больше внимания внутренним вопросам своей страны, вместо того чтобы постоянно фокусироваться на Венесуэле.

"Если я вновь буду разговаривать с Трампом, то скажу ему, что каждый должен заниматься внутренними делами своей страны", — заявил Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро подчеркнул, что Трамп мог бы добиться большего успеха, если бы сосредоточился на социальных проблемах в США. По его мнению, большую часть времени президент США тратит на заявления по поводу Венесуэлы.

"К сожалению, 70% речей и заявлений Трампа посвящены Венесуэле", — добавил он.

Позиция Мадуро по поводу политики США

Венесуэльский лидер уверен, что на последних выборах в США народ проголосовал за прекращение иностранных интервенций и войн. Он считает, что американцы хотят обновленную страну, которая будет уважать человечество, суверенитет других государств и не будет вмешиваться в дела других стран. Мадуро отметил, что Венесуэла всегда готова к серьезному и уважительному диалогу и уверена в своей победе.

Угрозы вторжения и обвинения в наркотрафике

Мадуро не раз заявлял, что Венесуэла сталкивается с самой серьезной угрозой вторжения со стороны США за последние 100 лет. Он связывает эту угрозу с обвинениями Вашингтона в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков.

В ответ на эти обвинения ВМС США разместили в Карибском море ударную группировку, состоящую из американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, а также более 16 тыс. военнослужащих. С сентября этого года американские военные уничтожили не менее 28 скоростных лодок и более 100 человек, обвиняемых в контрабанде наркотиков.

"Мы всегда готовы к серьезному и уважительному диалогу", — заявил Мадуро, подчеркивая уверенность Венесуэлы в своей победе.

США продолжают операции против венесуэльской нефти

В последние недели США продолжили свои операции против Венесуэлы. 10 декабря Дональд Трамп сообщил о задержании нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и отметил, что США планируют оставить нефть себе.

20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, а 21 декабря агентство Bloomberg сообщило о задержании другого танкера, Bella 1, который направлялся в Венесуэлу под панамским флагом.