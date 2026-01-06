Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николас Мадуро
Николас Мадуро
© commons.wikimedia.org by Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr is licensed under CC BY 3.0 BR
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:24

Мадуро под давлением: как США продолжают использовать все возможные рычаги против Венесуэлы

США применяют давление на Венесуэлу через санкции и переговоры — Белый дом

США обладают значительными рычагами давления на правительство Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, добавив, что в настоящее время эти рычаги остаются активными, передает Fox News. США активно используют дипломатические и политические инструменты для воздействия на оставшихся представителей венесуэльского руководства.

Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Соединенные Штаты готовы продолжать давление, используя доступные механизмы. Она также отметила, что американский госсекретарь Марко Рубио ведет регулярные переговоры с властями Венесуэлы, что является частью более широкой стратегии Вашингтона в отношении Каракаса.

Авиаудары США по объектам в Венесуэле

3 января вооруженные силы США нанесли авиаудары по важным объектам в Венесуэле, в том числе в столице Каракасе. Этот шаг стал частью усиленного давления на венесуэльское правительство, которое уже сталкивается с международной изоляцией и экономическими санкциями.

Эти авиаудары следуют за серьёзными политическими шагами США в отношении Венесуэлы, что указывает на дальнейшую эскалацию ситуации. Информация о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и первая леди Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны, вызвала широкий резонанс в международной прессе.

