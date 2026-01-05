Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николас Мадуро
Николас Мадуро
© commons.wikimedia.org by Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr is licensed under CC BY 3.0 BR
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:46

Мадуро за решёткой — мир на паузе: Нью-Йорк усилил охрану следственного изолятора

Полиция усиливает охрану у СИЗО с Мадуро в Нью-Йорке — РИА Новости

У здания следственного изолятора в Нью-Йорке, где, по заявлениям США, содержится захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро, сохраняется напряжённая обстановка. Усиленные меры безопасности и повышенное внимание СМИ подчёркивают международный резонанс произошедшего и серьёзность дальнейшего развития ситуации. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Усиленная охрана и контроль обстановки

Корреспондент агентства передаёт, что у входа в следственный изолятор дежурят усиленные наряды полиции. На месте находятся как минимум четыре полицейских автомобиля. Правоохранители строго следят за соблюдением порядка, не допуская скопления людей на проезжей части и направляя всех находящихся рядом исключительно на тротуары.

Дополнительные меры безопасности связаны с повышенным интересом общественности и СМИ. Для журналистов выделена отдельная зона с прямым обзором здания, что позволяет освещать происходящее без нарушения установленных ограничений и работы полиции.

Присутствие протестующих и неопределённость

В течение нескольких часов возле изолятора появлялись прохожие, выступающие против Николаса Мадуро. По наблюдениям корреспондента, они не говорили на английском языке. Некоторые из пришедших принесли флаги, совмещающие символику США и Венесуэлы, а часть участников приходила целыми семьями, включая детей.

При этом остаётся неизвестным, в каком именно корпусе Metropolitan Detention Center содержится Мадуро. Сам изолятор рассчитан на размещение до 3,3 тысячи заключённых, что затрудняет получение точной информации о месте его содержания.

Контекст операции и дальнейшие шаги США

Как ранее заявлял президент США Дональд Трамп, в ночь на субботу по Каракасу были нанесены масштабные удары, после чего Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. По имеющимся данным, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, а затем перевезли в Нью-Йорк и поместили в следственный изолятор в Бруклине.

Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. По информации телеканала NewsNation, это может произойти 5 января. Согласно судебным документам, Мадуро грозят обвинения, по которым предусмотрено вплоть до четырёх пожизненных сроков. На этом фоне власти Венесуэлы заявляют, что целью действий США является установление контроля над нефтяными и минеральными ресурсами страны, и намерены добиваться международного разбирательства.

