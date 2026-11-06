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Сантьяго-де-Компостела, Галисия (Испания)
Сантьяго-де-Компостела, Галисия (Испания)
© commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 21:58

Картины больше не висят на стенах: Мадрид потрясло преображение легендарного дома великого творца

У входа в новое здание Музея Сороллы на улице Зурбано, 68, расположен цветочный магазин. Эта деталь не случайна: первый вид, который встречает посетителя внутри, — картина сада. Такое совпадение задаёт тон одному из самых ожидаемых культурных проектов последних лет, где бережное отношение к наследию сочетается с современными решениями.

1 октября 2024 года музей закрылся для масштабной реконструкции и расширения. До этого момента изменения были лишь частичными. Историческое здание, изначально построенное как особняк буржуазной семьи, не проектировалось как музей. Однако в последний год перед закрытием его посетили более 350 000 человек, что выявило потребность в увеличении экспозиционного пространства, улучшении доступности, создании аудитории и новых мастерских по реставрации. Также требовалось оборудовать хранилище для коллекции из 9 000 предметов, включающей живопись, графику, скульптуру, мебель, фотоснимки, керамику, археологические находки и декоративное искусство.

Современная архитектура в диалоге с историей

Архитектурное бюро Nieto Sobejano Arquitectos взялось за двойную задачу: восстановление резиденции художника и создание нового объема площадью 2000 квадратных метров. Новое здание построено на месте бывшего автосалона Volvo в районе Chamberí. Основным вызовом стала необходимость разместить современный культурный объект в подвале жилого дома, при этом сохранив визуальную и смысловую связь с историческим домом Сороллы.

Решение строится на реинтерпретации ключевых элементов оригинального дома: сада, студии и двускатной структуры крыши. Новая экспозиционная зала спроектирована с двускатной кровлей, перекликающейся с домом 20-го века. Андалузский характер исходного сада отзеркален во внутреннем дворе с колоннадой, апельсиновым деревом и самшитовым кустом. Световые люксы в новых залах отсылают к студии художника. Эти архитектурные коды соединяют приватное прошлое и общественное настоящее.

Расширение музея стоило 13,1 млн евро, что вдвое превышает первоначальную смету в 6,5 млн. Значительная часть затрат направлена на улучшение условий хранения коллекции, ядро которой составляют 1 400 полотен Сороллы. Новый корпус также оборудован для проведения культурных и педагогических мероприятий. Аудитория названа в честь жены художника, Клотильде Гарсиас дель Кастильо, чья роль в его жизни и творчестве хорошо документирована.

На момент описания событий, музей открыт для публики лишь частично. Посетители могут видеть новый корпус, спроектированный Nieto Sobejano, но исторический особняк остается закрытым для экскурсий из-за продолжающихся реставрационных работ. Через стеклянные перегородки можно наблюдать пустые комнаты особняка с характерными красными стенами, лишенные мебели и картин.

Экспозиция о доме как художественном объекте

Открывающая временная выставка «Дом художника. Архитектура Музея Сороллы» посвящена трансформациям, которые претерпел дом с момента переезда сюда Хуана Сороллы в 1911 году. Художник, его жена Клотильда и трое детей — Мария, Хуаким и Елена — обитали в этом особняке. Соролла работал над более чем 4 000 холстов и 5 000 рисунков, обеспечивая своему семейству благополучие, символом которого стал сам дом.

Выставка начинается с картины «Из окна студии» (1914–1919), написанной после того, как художник установил окно с видом на сад. Экспозиция включает переписку Сороллы с архитектором Энрике Марией де Репульесом и Варгасом, который проектировал дом, а также исторические фотографии Мадрида. Особое внимание уделено современным фотоснимкам пустых пространств особняка, сделанным Хосе Мануэлем Баллестером и Фернандо Макиейрой.

Этот проект демонстрирует, как музейные пространства могут эволюционировать, сохраняя свою историческую суть. Архитектурное решение Nieto Sobejano добавляет новый слой в историю места, сохраняя свет и свежесть, характерные для творчества самого Сороллы.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

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