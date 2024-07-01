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Командир аэроразведки ВСУ заявил, что русские добились своего на Харьковщине
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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 13:12

Командир аэроразведки ВСУ заявил, что русские добились своего на Харьковщине

Известный украинский дроновод и блогер Роберт "Мадьяр" Бровди считает, что армия России продвигаясь на Северном направлении не собиралась штурмовать Харьков или Волчанск и не разделяет мнение, что планы русских провалились.

"По моему мнению, они здесь ничего особенного и не планировали. Лишь через сутки, поймав первое сопротивление, будем объективными, оказалось, что они не закреплены достаточным количеством личного состава, который был бы способен создать определённый кулак, который мог бы взять и зайти, например, в Харьков".

Он определил действия ВС РФ как попытку расфокусировать внимание ВСУ и манипуляцию усилиями украинских сил. В то же время "Мадьяр" назвал успешной передислокацию войск Украины, благодаря чему ВС РФ не смогли захватить высоты, с которых российская артиллерия могла бы "разбирать Харьков по камушку".

Что касается Волчанска, то здесь, как и на всём направлении, ВС РФ достигли своей цели растащить силы ВСУ и перетянуть на себя бригады с других участков, не имея достаточно личного состава для захода в город "на лёгком ходу".

"Я уверен, что это часть игры, манипуляция с целью переконцентрировать наши усилия. Она им удалась", — констатировал "Мадьяр".

Фото: facebook.com/92-я мбр имени Ивана Сирко( Creative Commons Attribution 4.0 International)

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