Глава Французской Республики Эммануэль Макрон выступил с инициативой временного прекращения политического противостояния между партиями на период проведения Олимпийских игр.

Он подчеркнул важность сосредоточения внимания общественности на спортивных событиях, а не на политических баталиях.

За пять суток до старта Олимпиады лидер Франции посетил олимпийскую деревню. В ходе визита он охарактеризовал предстоящее мероприятие как грандиозный праздник спорта, сопровождаемый олимпийским и политическим мораторием.

По мнению президента, именно Игры должны стать центром внимания не только страны-хозяйки, но и всего мирового сообщества.

Макрон опроверг обвинения оппозиции и городских властей в том, что роспуск Национальной ассамблеи в июне негативно повлиял на подготовку к Олимпиаде. Он заявил о существовании некоего перемирия, однако не уточнил, подразумевает ли это отсрочку назначения нового премьер-министра до завершения олимпийских и паралимпийских состязаний.

Ранее президент принял прошение об отставке премьера Габриэля Атталя, отметив, что кабинет министров продолжит функционировать в прежнем составе для решения текущих задач. Макрон подчеркнул, что процесс выбора нового главы правительства и формирования кабинета потребует определенного времени.

В то же время левый блок уже более двух недель не может прийти к консенсусу относительно единой кандидатуры на пост премьер-министра из-за внутренних разногласий.

На внеочередных парламентских выборах во Франции коалиция левых сил "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 мандата из 577 в Национальном собрании.

Второе место заняло объединение "Вместе за республику" под руководством Эммануэля Макрона с 168 местами.

Правоцентристская партия "Национальное объединение" в союзе с республиканцами получила 143 депутатских кресла. Таким образом, ни одна политическая сила не смогла обеспечить себе большинство для самостоятельного формирования нового правительства.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)