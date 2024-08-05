СМИ раскрыли подробности переговоров Макрона с оппозицией

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с оппозицией по вопросу принятия некоторых мер, предполагающие в обмен на обещание с их стороны не выдвигать вотум недоверия правительству. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.
По информации собеседников издания, Макрон «не закрывает дверей».
«Можно обсуждать сделки по определенному числу мер в обмен на обещание не голосовать за вотум недоверия, который бы привел к отставке правительства», - приводит слова источника автор публикации.
Стоит отметить, что в июле прошли внеочередные выборы во французский парламент, в которых коалиция левых «Новый народный фронт» одержала победу. Она получила 182 места из 577 возможных. На втором месте оказалась партия Макрона «Вместе за республику», получив 168 мест в правительстве.
Кроме того, 16 июля глава французского государства принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. При этом правительство продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должности нового главы кабмина.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации
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