СМИ раскрыли подробности переговоров Макрона с оппозицией

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с оппозицией по вопросу принятия некоторых мер, предполагающие в обмен на обещание с их стороны не выдвигать вотум недоверия правительству. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на свои источники.

По информации собеседников издания, Макрон «не закрывает дверей».

«Можно обсуждать сделки по определенному числу мер в обмен на обещание не голосовать за вотум недоверия, который бы привел к отставке правительства», - приводит слова источника автор публикации.

Стоит отметить, что в июле прошли внеочередные выборы во французский парламент, в которых коалиция левых «Новый народный фронт» одержала победу. Она получила 182 места из 577 возможных. На втором месте оказалась партия Макрона «Вместе за республику», получив 168 мест в правительстве.

Кроме того, 16 июля глава французского государства принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. При этом правительство продолжает исполнять свои обязанности до вступления в должности нового главы кабмина.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации