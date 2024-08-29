Никто ничего не знал: СМИ заявляют неведении Макрона и МИД Франции по поводу задержания Дурова

Эммануэль Макрон и МИД Франции были не в курсе о планах задержать Дурова

Агентство Рейтер, ссылаясь на источник в парижской прокуратуре, сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и французское Министерство иностранных дел не были заранее оповещены о задержании основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на территории страны.

По информации агентства, расследование, в рамках которого Дуров был задержан, не имеет отношения к США.

Напомним, что Дуров был задержан в аэропорту Париж-Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкий резонанс и критику в различных странах.

Французские правоохранительные органы подозревают Дурова в совершении десяти правонарушений и преступлений, в числе которых соучастие в управлении онлайн-платформой с целью незаконных финансовых операций, совершаемых организованной группой. Максимальное наказание за эти деяния составляет 10 лет лишения свободы.

В настоящий момент Дурову еще не предъявлены официальные обвинения.

Вечером в среду Дуров был освобожден под залог в 5 миллионов евро, который он должен внести в ближайшее время. Ему запрещено покидать Францию, а также предписано являться в полицию дважды в неделю.

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