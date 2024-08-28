Предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию 29 августа обещает стать ключевым моментом в обсуждении актуальной ситуации вокруг Косово.
Об этом сообщают французские средства массовой информации, ссылаясь на заявления сербского лидера Александра Вучича.
Визит Макрона является ответным жестом на официальный визит Вучича в Париж, состоявшийся в апреле этого года. Ожидается, что косовский вопрос станет центральной темой переговоров между главами двух государств.
Вучич подчеркнул, что его главными приоритетами в этом вопросе остаются сохранение мира и стабильности в регионе. Особую актуальность этим переговорам придают циркулирующие слухи о возможном открытии моста на севере Косово, соединяющего "сербскую" и "албанскую" части города Косовска-Митровица.
Ситуация в Косово и Метохии остается напряженной из-за планов косовоалбанских властей открыть автомобильное сообщение по этому мосту. Вучич уже обратился к контингенту НАТО KFOR с призывом не допустить эскалации насилия в регионе.
Стоит отметить, что "премьер-министр" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти и "глава МВД" Джеляль Свечля неоднократно анонсировали открытие моста через реку Ибар. Этот мост долгие годы служил символом разделения преимущественно сербского севера края от албанского населения центральных и южных районов.
Визит Макрона и предстоящие переговоры могут стать важным шагом в поиске дипломатического решения косовского вопроса и снижении напряженности в регионе. Международное сообщество с интересом ожидает результатов этой встречи, которая может оказать значительное влияние на будущее балканского региона.
Фото: securityconference. org/Guelland/ MSC(Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)
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