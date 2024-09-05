Политолог негативно охарактеризовала Макрона из-за его действий

Президент Франции Эммануэль Макрон может назначить премьер-министром Бернара Казнева или Ксавье Бертрана, либо это будет "выходец из гражданского общества" Тьерри Боде". Однако оппозицию не устраивает ни один кандидат, потому что он у них уже есть. Эту ситуацию РИА Новости прокомментировала старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.

По ее словам, согласно французскому законодательству, Макрон может сколько угодно времени потратить на назначение главы правительства. Однако до конца сентября, максимум до второго вторника следующего месяца, необходимо будет принять бюджет.

Преображенская отметила, что в теории можно было бы оставить и прежний бюджет, однако необходимо создать план по сокращению госдефицита, который продолжает расти и никуда не вписывается.

Кроме того, эксперт считает, что для того, чтобы Макрон мог назвать фаворита на пост премьера, он должен заручиться поддержкой партий, но, как считает аналитик, это сложно, потому что президент Франции "хромая утка", и депутаты не хотят связывать себя с действующими главой государства.

Фото: flickr.com/Foundations World Economic Forum