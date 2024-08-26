Макрон впервые прокомментировал арест Дурова во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал недавний арест в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
По его словам, эти действия не являются политическим решением, а произошли в рамках судебного расследования. По словам французского лидера, он стал в последнее время видеть "ложную информацию" о стране из-за задержания Дурова.
"Задержание главы Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение", — заявил Макрон.
Он подчеркнул, что решение касательно дела Дурова остается за судьями.
Задержание бизнесмена произошло 24 августа. Его обвиняют в шифровке сообщений в соцсети.
Фото: flickr/OFFICIAL LEWEB PHOTOS
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