Макрон впервые прокомментировал арест Дурова во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал недавний арест в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

По его словам, эти действия не являются политическим решением, а произошли в рамках судебного расследования. По словам французского лидера, он стал в последнее время видеть "ложную информацию" о стране из-за задержания Дурова.

"Задержание главы Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение", — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что решение касательно дела Дурова остается за судьями.

Задержание бизнесмена произошло 24 августа. Его обвиняют в шифровке сообщений в соцсети.

Фото: flickr/OFFICIAL LEWEB PHOTOS