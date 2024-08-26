Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 91,7745
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 102,4927
Макрон: арест Дурова не является политическим решением
  1. Главная
  2. Мир

Макрон впервые прокомментировал арест Дурова во Франции

Макрон: арест Дурова не является политическим решением

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал недавний арест в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

По его словам, эти действия не являются политическим решением, а произошли в рамках судебного расследования. По словам французского лидера, он стал в последнее время видеть "ложную информацию" о стране из-за задержания Дурова.

"Задержание главы Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение", — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что решение касательно дела Дурова остается за судьями.

Задержание бизнесмена произошло 24 августа. Его обвиняют в шифровке сообщений в соцсети.

Фото: flickr/OFFICIAL LEWEB PHOTOS

Мир

Лидер партии

Лидер партии "Вставай, Франция" обвинил Макрона в лицемерии

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии через пост в соцсети X. Поводом для критики стали комментарии Макрона о том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не носит политического характера.

Читать полностью
Проблема с трансграничными платежами стала причиной банкротства компании

Проблема с трансграничными платежами стала причиной банкротства компании "Ника"

В последнее время на российском рынке облигаций произошло два случая дефолта, связанных с трудностями в проведении трансграничных платежей с Китаем. В августе компания «Ника» объявила о неисполнении своих обязательств по облигационному выпуску. В конце июля аналогичная ситуация произошла с АО РКК.

Читать полностью

Общество

В российских школах и колледжах пройдут уделят внимание безопасности

27 августа в российских школах и колледжах Министерство просвещения и МЧС проведут единые однодневные тренировочные сборы-учения по безопасности, сообщают «Известия».

Читать полностью
Двое туристов из Швейцарии из любопытства взломали кабину машиниста в метро

Двое туристов из Швейцарии из любопытства взломали кабину машиниста в метро

Издание "Фонтанка" сообщает, что двое швейцарцев проникли в кабину машиниста метро Санкт-Петербурга из любопытства. Это произошло вечером на станции "Рыбацкое" Невско-Василеостровской линии.

Читать полностью

Новости