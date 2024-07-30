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Алжир отзывает своего посла из Франции из-за высказываний Макрона
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Алжир отзывает своего посла из Франции из-за высказываний Макрона

Алжирское правительство приняло решение о незамедлительном отзыве своего дипломатического представителя из Франции. Причиной такого шага стало несогласие Алжира с позицией Парижа относительно плана по урегулированию ситуации в Западной Сахаре.

Согласно заявлению алжирского внешнеполитического ведомства, французское руководство продемонстрировало явную поддержку колониальной зависимости, навязываемой Западной Сахаре. В Алжире подчеркнули, что ни одно предыдущее французское правительство не предпринимало подобных действий, и выразили обеспокоенность возможными последствиями такого решения.

Алжирские власти рассматривают план автономии Западной Сахары в составе Марокко как нарушение международного права и отрицание права западносахарского народа на самоопределение.

Французский президент Эммануэль Макрон в письме королю Марокко Мухаммеду VI выразил мнение, что марокканский план является единственной основой для справедливого и надежного политического решения, соответствующего резолюциям Совета Безопасности ООН. Макрон также отметил, что будущее Западной Сахары неразрывно связано с марокканским суверенитетом.

Проблема Западной Сахары остается камнем преткновения в отношениях между Марокко и Алжиром на протяжении десятилетий. Этот спорный регион на северо-западе Африки граничит с обеими странами, а также с Мавританией. До 1976 года территория находилась под колониальным управлением Испании, после чего большая ее часть была оккупирована Марокко.

Повстанческое движение, поддерживаемое Алжиром, начало борьбу против марокканского правления, что привело к провозглашению Сахарской Арабской Демократической Республики.

Фото: From Wikimedia Commons/ Isee1 (GNU Free Documentation License)

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