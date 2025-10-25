Во Франции разгорелся политический скандал после заявления президента Эммануэля Макрона о новых поставках вооружений Украине. Резкую критику в его адрес высказал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, назвав слова главы государства "чудовищным скандалом".

"Ни одного евро для войны"

В публикации в соцсети X (ранее Twitter) Филиппо обвинил Макрона в желании продлить конфликт и подвергнуть риску французскую армию и экономику:

"Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооружённых сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!" — написал политик.

Повод для возмущения

Накануне Макрон объявил, что Франция в ближайшие дни направит Киеву дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. Это заявление вызвало волну критики не только во Франции, но и за её пределами.

Реакция России

В Москве напомнили, что поставки западного оружия Украине мешают мирному урегулированию конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал: любые грузы с вооружениями для Украины будут рассматриваться как законные цели. В Кремле также заявляли, что "накачивание" страны оружием приведёт лишь к затягиванию конфликта и срыву возможных переговоров.