Установил, перезагрузил — и попал в прошлое: как macOS Tahoe играет в прятки
Недавний релиз новой операционной системы macOS Tahoe обернулся неожиданной проблемой для части владельцев компьютеров Apple. Пользователи Mac Studio с процессорами M3 Ultra сообщают, что обновление установить невозможно: после стандартной процедуры установки система возвращается к предыдущей версии — macOS Sequoia.
Как проявляется ошибка
Обычно эксперты рекомендуют выждать несколько дней перед установкой крупных апдейтов macOS. Однако после выхода Tahoe в понедельник такой осторожности многие не проявили: бета-версии были достаточно стабильными.
На практике же владельцы Mac Studio столкнулись с тем, что процесс установки выглядит штатно: скачивание, установка, перезагрузка. Но после перезапуска загружается не новая macOS Tahoe, а уже установленная macOS Sequoia.
Обсуждение этой проблемы активно идёт на официальном форуме поддержки Apple.
Подтверждение от экспертов
Кен Груберман, автор известного блога The Tech Daddy, лично столкнулся с проблемой.
"Лучшую часть дня я потратил на безуспешные попытки установки Tahoe как на внутренний SSD, так и на внешний", — рассказал Кен Груберман.
По его словам, ни использование безопасного режима, ни установка с внешнего USB-накопителя не помогли.
Возможные причины
Судя по сообщениям пользователей, сбой проявляется у тех, кто предварительно обновил систему до macOS Sequoia версии 15.7. Именно эта версия вышла одновременно с Tahoe. Есть предположение, что в процессе установки новая система ищет драйвер, которого либо нет, либо он несовместим. В результате установка обрывается, а компьютер возвращается к Sequoia.
Сравнение: разные сценарии обновления macOS
|Устройство
|Версия до обновления
|Итог после попытки установки Tahoe
|Mac Studio с M3 Ultra
|macOS Sequoia 15.7
|Откат на Sequoia
|MacBook Pro с M3 Pro
|macOS Sequoia 15.6
|Tahoe устанавливается успешно
|MacBook Air (M2)
|macOS Ventura → Tahoe
|Установка проходит корректно
Реакция Apple
На форумах есть сообщения, что служба поддержки Apple в Европе в курсе проблемы и уже работает над исправлением. Однако официального комментария от пресс-службы компании пока не поступало.
Советы шаг за шагом: что делать владельцам Mac Studio
-
Если вы обновились до Sequoia 15.7, воздержитесь от установки Tahoe до выхода патча.
-
Следите за официальными обновлениями Apple Support.
-
Если установка уже не удалась — не паникуйте: система корректно откатывается на Sequoia и остаётся рабочей.
-
Не пытайтесь многократно переустанавливать Tahoe с разных носителей — это не решает проблему.
-
Используйте Time Machine для создания резервных копий перед любыми дальнейшими попытками обновления.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пытаться "пробить" установку многократными перезапусками.
-
Последствие: потеря времени и возможные сбои в системе.
-
Альтернатива: дождаться официального исправления.
-
Ошибка: переходить на неофициальные сборки или патчи.
-
Последствие: риск повреждения данных.
-
Альтернатива: использовать только официальные обновления Apple.
-
Ошибка: откатывать систему вручную с удалением разделов.
-
Последствие: утрата файлов и настроек.
-
Альтернатива: оставить рабочую Sequoia до выхода обновления.
А что если проблема глобальная?
Если ошибка действительно связана с драйверами в Sequoia 15.7, значит, под угрозой весь парк устройств на базе M3 Ultra. В таком случае Apple придётся выпускать срочный апдейт, иначе часть пользователей останется без доступа к новой системе.
Плюсы и минусы текущей ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Система безопасно откатывается к Sequoia
|Tahoe не устанавливается
|Устройства остаются полностью работоспособными
|Потеря времени пользователей
|Apple уже осведомлена о проблеме
|Нет официального комментария
|Ошибка не затрагивает все модели
|Ограниченность функционала для M3 Ultra
FAQ
Какие устройства подвержены ошибке?
Mac Studio с чипом M3 Ultra и установленной macOS Sequoia 15.7.
Можно ли установить Tahoe с внешнего диска?
Нет, проблема сохраняется даже при таком способе.
Стоит ли пока откладывать обновление?
Да, до выхода официального исправления.
Мифы и правда
-
Миф: проблема связана с конкретным регионом.
Правда: жалобы приходят из разных стран.
-
Миф: Tahoe "сломает" систему.
Правда: установка откатывается на Sequoia, компьютер остаётся рабочим.
-
Миф: это баг всех устройств Apple.
Правда: затронуты только Mac Studio с M3 Ultra и Sequoia 15.7.
Три интересных факта
-
Версия macOS Sequoia 15.7 и Tahoe вышли в один день, что могло привести к конфликту драйверов.
-
Это первый крупный сбой обновления macOS на устройствах с M3 Ultra.
-
Apple редко комментирует такие проблемы до выхода официального патча.
Исторический контекст
-
2012 год: первый массовый сбой при установке macOS Mountain Lion на старые MacBook.
-
2017 год: баг в macOS High Sierra позволял входить в систему без пароля администратора.
-
2020 год: проблемы с Big Sur на старых MacBook Pro.
-
2024 год: неудачные установки macOS Tahoe на Mac Studio с M3 Ultra.
