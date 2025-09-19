Установил, перезагрузил — и попал в прошлое: как macOS Tahoe играет в прятки

Недавний релиз новой операционной системы macOS Tahoe обернулся неожиданной проблемой для части владельцев компьютеров Apple. Пользователи Mac Studio с процессорами M3 Ultra сообщают, что обновление установить невозможно: после стандартной процедуры установки система возвращается к предыдущей версии — macOS Sequoia.

Как проявляется ошибка

Обычно эксперты рекомендуют выждать несколько дней перед установкой крупных апдейтов macOS. Однако после выхода Tahoe в понедельник такой осторожности многие не проявили: бета-версии были достаточно стабильными.

На практике же владельцы Mac Studio столкнулись с тем, что процесс установки выглядит штатно: скачивание, установка, перезагрузка. Но после перезапуска загружается не новая macOS Tahoe, а уже установленная macOS Sequoia.

Обсуждение этой проблемы активно идёт на официальном форуме поддержки Apple.

Подтверждение от экспертов

Кен Груберман, автор известного блога The Tech Daddy, лично столкнулся с проблемой.

"Лучшую часть дня я потратил на безуспешные попытки установки Tahoe как на внутренний SSD, так и на внешний", — рассказал Кен Груберман.

По его словам, ни использование безопасного режима, ни установка с внешнего USB-накопителя не помогли.

Возможные причины

Судя по сообщениям пользователей, сбой проявляется у тех, кто предварительно обновил систему до macOS Sequoia версии 15.7. Именно эта версия вышла одновременно с Tahoe. Есть предположение, что в процессе установки новая система ищет драйвер, которого либо нет, либо он несовместим. В результате установка обрывается, а компьютер возвращается к Sequoia.

Сравнение: разные сценарии обновления macOS

Устройство Версия до обновления Итог после попытки установки Tahoe Mac Studio с M3 Ultra macOS Sequoia 15.7 Откат на Sequoia MacBook Pro с M3 Pro macOS Sequoia 15.6 Tahoe устанавливается успешно MacBook Air (M2) macOS Ventura → Tahoe Установка проходит корректно

Реакция Apple

На форумах есть сообщения, что служба поддержки Apple в Европе в курсе проблемы и уже работает над исправлением. Однако официального комментария от пресс-службы компании пока не поступало.

Советы шаг за шагом: что делать владельцам Mac Studio

Если вы обновились до Sequoia 15.7, воздержитесь от установки Tahoe до выхода патча. Следите за официальными обновлениями Apple Support. Если установка уже не удалась — не паникуйте: система корректно откатывается на Sequoia и остаётся рабочей. Не пытайтесь многократно переустанавливать Tahoe с разных носителей — это не решает проблему. Используйте Time Machine для создания резервных копий перед любыми дальнейшими попытками обновления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться "пробить" установку многократными перезапусками.

Последствие: потеря времени и возможные сбои в системе.

Альтернатива: дождаться официального исправления.

Ошибка: переходить на неофициальные сборки или патчи.

Последствие: риск повреждения данных.

Альтернатива: использовать только официальные обновления Apple.

Ошибка: откатывать систему вручную с удалением разделов.

Последствие: утрата файлов и настроек.

Альтернатива: оставить рабочую Sequoia до выхода обновления.

А что если проблема глобальная?

Если ошибка действительно связана с драйверами в Sequoia 15.7, значит, под угрозой весь парк устройств на базе M3 Ultra. В таком случае Apple придётся выпускать срочный апдейт, иначе часть пользователей останется без доступа к новой системе.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Система безопасно откатывается к Sequoia Tahoe не устанавливается Устройства остаются полностью работоспособными Потеря времени пользователей Apple уже осведомлена о проблеме Нет официального комментария Ошибка не затрагивает все модели Ограниченность функционала для M3 Ultra

FAQ

Какие устройства подвержены ошибке?

Mac Studio с чипом M3 Ultra и установленной macOS Sequoia 15.7.

Можно ли установить Tahoe с внешнего диска?

Нет, проблема сохраняется даже при таком способе.

Стоит ли пока откладывать обновление?

Да, до выхода официального исправления.

Мифы и правда

Миф: проблема связана с конкретным регионом.

Правда: жалобы приходят из разных стран.

Миф: Tahoe "сломает" систему.

Правда: установка откатывается на Sequoia, компьютер остаётся рабочим.

Миф: это баг всех устройств Apple.

Правда: затронуты только Mac Studio с M3 Ultra и Sequoia 15.7.

Три интересных факта

Версия macOS Sequoia 15.7 и Tahoe вышли в один день, что могло привести к конфликту драйверов. Это первый крупный сбой обновления macOS на устройствах с M3 Ultra. Apple редко комментирует такие проблемы до выхода официального патча.

Исторический контекст