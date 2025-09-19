Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:11

Установил, перезагрузил — и попал в прошлое: как macOS Tahoe играет в прятки

Владельцы Mac Studio не могут установить macOS Tahoe — система откатывается на Sequoia

Недавний релиз новой операционной системы macOS Tahoe обернулся неожиданной проблемой для части владельцев компьютеров Apple. Пользователи Mac Studio с процессорами M3 Ultra сообщают, что обновление установить невозможно: после стандартной процедуры установки система возвращается к предыдущей версии — macOS Sequoia.

Как проявляется ошибка

Обычно эксперты рекомендуют выждать несколько дней перед установкой крупных апдейтов macOS. Однако после выхода Tahoe в понедельник такой осторожности многие не проявили: бета-версии были достаточно стабильными.

На практике же владельцы Mac Studio столкнулись с тем, что процесс установки выглядит штатно: скачивание, установка, перезагрузка. Но после перезапуска загружается не новая macOS Tahoe, а уже установленная macOS Sequoia.

Обсуждение этой проблемы активно идёт на официальном форуме поддержки Apple.

Подтверждение от экспертов

Кен Груберман, автор известного блога The Tech Daddy, лично столкнулся с проблемой.

"Лучшую часть дня я потратил на безуспешные попытки установки Tahoe как на внутренний SSD, так и на внешний", — рассказал Кен Груберман.

По его словам, ни использование безопасного режима, ни установка с внешнего USB-накопителя не помогли.

Возможные причины

Судя по сообщениям пользователей, сбой проявляется у тех, кто предварительно обновил систему до macOS Sequoia версии 15.7. Именно эта версия вышла одновременно с Tahoe. Есть предположение, что в процессе установки новая система ищет драйвер, которого либо нет, либо он несовместим. В результате установка обрывается, а компьютер возвращается к Sequoia.

Сравнение: разные сценарии обновления macOS

Устройство Версия до обновления Итог после попытки установки Tahoe
Mac Studio с M3 Ultra macOS Sequoia 15.7 Откат на Sequoia
MacBook Pro с M3 Pro macOS Sequoia 15.6 Tahoe устанавливается успешно
MacBook Air (M2) macOS Ventura → Tahoe Установка проходит корректно

Реакция Apple

На форумах есть сообщения, что служба поддержки Apple в Европе в курсе проблемы и уже работает над исправлением. Однако официального комментария от пресс-службы компании пока не поступало.

Советы шаг за шагом: что делать владельцам Mac Studio

  1. Если вы обновились до Sequoia 15.7, воздержитесь от установки Tahoe до выхода патча.

  2. Следите за официальными обновлениями Apple Support.

  3. Если установка уже не удалась — не паникуйте: система корректно откатывается на Sequoia и остаётся рабочей.

  4. Не пытайтесь многократно переустанавливать Tahoe с разных носителей — это не решает проблему.

  5. Используйте Time Machine для создания резервных копий перед любыми дальнейшими попытками обновления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться "пробить" установку многократными перезапусками.

  • Последствие: потеря времени и возможные сбои в системе.

  • Альтернатива: дождаться официального исправления.

  • Ошибка: переходить на неофициальные сборки или патчи.

  • Последствие: риск повреждения данных.

  • Альтернатива: использовать только официальные обновления Apple.

  • Ошибка: откатывать систему вручную с удалением разделов.

  • Последствие: утрата файлов и настроек.

  • Альтернатива: оставить рабочую Sequoia до выхода обновления.

А что если проблема глобальная?

Если ошибка действительно связана с драйверами в Sequoia 15.7, значит, под угрозой весь парк устройств на базе M3 Ultra. В таком случае Apple придётся выпускать срочный апдейт, иначе часть пользователей останется без доступа к новой системе.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Система безопасно откатывается к Sequoia Tahoe не устанавливается
Устройства остаются полностью работоспособными Потеря времени пользователей
Apple уже осведомлена о проблеме Нет официального комментария
Ошибка не затрагивает все модели Ограниченность функционала для M3 Ultra

FAQ

Какие устройства подвержены ошибке?
Mac Studio с чипом M3 Ultra и установленной macOS Sequoia 15.7.

Можно ли установить Tahoe с внешнего диска?
Нет, проблема сохраняется даже при таком способе.

Стоит ли пока откладывать обновление?
Да, до выхода официального исправления.

Мифы и правда

  • Миф: проблема связана с конкретным регионом.
    Правда: жалобы приходят из разных стран.

  • Миф: Tahoe "сломает" систему.
    Правда: установка откатывается на Sequoia, компьютер остаётся рабочим.

  • Миф: это баг всех устройств Apple.
    Правда: затронуты только Mac Studio с M3 Ultra и Sequoia 15.7.

Три интересных факта

  1. Версия macOS Sequoia 15.7 и Tahoe вышли в один день, что могло привести к конфликту драйверов.

  2. Это первый крупный сбой обновления macOS на устройствах с M3 Ultra.

  3. Apple редко комментирует такие проблемы до выхода официального патча.

Исторический контекст

  • 2012 год: первый массовый сбой при установке macOS Mountain Lion на старые MacBook.

  • 2017 год: баг в macOS High Sierra позволял входить в систему без пароля администратора.

  • 2020 год: проблемы с Big Sur на старых MacBook Pro.

  • 2024 год: неудачные установки macOS Tahoe на Mac Studio с M3 Ultra.

