Пирог с рыбой и грибами по-поморски
Пирог с рыбой и грибами по-поморски
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:40

Как приготовить роскошный ужин из бюджетной рыбы: три неочевидных секрета

Технология приготовления пирога с мойвой без костей

Вы когда-нибудь пробовали пирог с мойвой? Если нет, то вы упускаете нечто удивительное! Этот пирог не только вкусный, но и невероятно нежный. А главное — вам не стоит беспокоиться о рыбных костях. После термической обработки они становятся мягкими и совершенно незаметными в начинке.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 500 г
  • Сухие дрожжи — 1 ч. л.
  • Молоко — 100 мл
  • Вода — 100 мл
  • Растительное масло — 50 мл
  • Куриные яйца — 1 шт.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Соль — 0.3 ч. л.
  • Мойва — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.

Пошаговый процесс

Для начала соберите все ингредиенты. Если у вас замороженная мойва, разморозьте её заранее. В миску влейте молоко, смешанное с горячей водой, чтобы получить теплую, но не обжигающую смесь. Добавьте сахар, столовую ложку муки и дрожжи. Перемешайте.

Поставьте миску с опарой в теплое место на 20 минут. На поверхности смеси должна появиться "шапочка", что говорит о том, что дрожжи активизировались.

В большой миске взбейте яйцо с солью, добавьте опару и растительное масло. Постепенно всыпайте просеянную муку, сначала перемешивая ложкой, а затем выложите тесто на припыленную мукой поверхность и месите руками. Когда тесто станет эластичным, переложите его в миску, накройте пленкой и оставьте в тепле на 1 час.

Пока тесто поднимается, займитесь начинкой. Выпотрошите и промойте мойву. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Затем добавьте мойву и жарьте до побеления мяса.

Разделите тесто на две части. Раскатайте их в тонкие пласты. Большую часть выложите в смазанную маслом форму, оставив бортики. На тесто выложите начинку из рыбы и лука, накройте вторым пластом, защипите края и наколите вилкой. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут до золотистой корочки. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки.

