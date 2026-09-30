Рыба в детском рационе может таить неприятный сюрприз: какие виды лучше не класть ребенку на тарелку

Скумбрия это наиболее предпочтительный вид рыбы для детского питания из-за высокого содержания витаминов и безопасности состава, говорит диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина. В беседе с NewsInfo специалист объяснила, какие сорта морепродуктов следует исключить из рациона ребенка из-за риска накопления токсичных веществ.

Ранее врачи сообщали о вреде частого употребления детьми крупной хищной рыбы, включая тунца и рыбу-меч из-за угрозы накопления метилртути. Поводом для предупреждения стал случай отравления двухлетнего ребенка, которому регулярно давали так называемую детскую треску.

По словам диетолога, тунец и треска относятся к рыбам-долгожителям, что позволяет им аккумулировать в тканях тяжелые металлы. Наиболее безопасными для детей считаются виды с коротким жизненным циклом, такие как анчоусы, сельдь, сардины, килька и форель. Эти рыбы не успевают накопить критическое количество ртути, сохраняя при этом высокую концентрацию полезных веществ.

В диетологии подчеркивают, что правильно подобранное питание с лососем и овощами способствует укреплению иммунитета в любом возрасте.

"Я бы порекомендовала скумбрию для питания детей. Там очень много Омега-3, витамин D, который необходим для роста костей у детей. Есть антиоксиданты, которые выводят шлаки и токсины из организма", — пояснила Сюракшина.

Специалист подчеркнула, что атлантическая скумбрия лидирует в списке рекомендаций не только благодаря химическому составу, но и из-за особенностей строения. Отсутствие мелких костей, характерных для речных видов, делает ее более удобной и безопасной для кормления детей. В кулинарной практике часто применяется холодный рассол для сохранения нежной текстуры филе при обработке рыбы.

"Плюс ко всему витамин Б12, который очень полезен. Много аминокислот, которые полезны для детского именно здоровья. Селен, который поддерживает функцию щитовидной железы. Скумбрию я бы поставила на первое место в питании детей", — рассказала эксперт.

Для сохранения максимальной пользы продукта важно использовать правильные техники разделки. Например, профессионально снять кожу с рыбы можно за считанные секунды, не повреждая филе. Также диетологи отмечают, что при приготовлении горячих блюд пряный маринад помогает нейтрализовать специфические запахи и сделать рыбу более привлекательной для ребенка.

Читайте также