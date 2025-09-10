Риет из скумбрии: лайфхак, который знают единицы, но меняет обед навсегда

Вы когда-нибудь пробовали риет из рыбы скумбрии? Этот французский деликатес — грубый паштет с насыщенным вкусом и нежной текстурой, который отлично подходит для бутербродов и намазок. Несмотря на свою изысканность, приготовить его очень просто, а результат приятно удивит вас и ваших гостей.

Что такое риет?

Риет — традиционный французский паштет, который обычно делают из свинины, кролика, курицы или рыбы. В нашем случае — из скумбрии. Он отличается тем, что рыба не превращается в пюре, а остается в виде нежных волокон, что придает блюду особую текстуру.

Ингредиенты

Скумбрия — 350 г

Репчатый лук (мелкий) — 3 шт.

Морковь (средняя) — 2 шт.

Горчица — 1 ч. л.

Сметана — 1 ст. л.

Белое сухое вино — 50 мл

Лавровый лист — 1 шт.

Соль, острый молотый перец, тимьян, чабрец, душистый перец — по вкусу

Пошаговое приготовление риета из скумбрии

Если вы используете замороженную скумбрию, заранее разморозьте её. Отрежьте голову и хвост, очистите брюшко и тщательно промойте под холодной водой.

Положите рыбу в кастрюлю, залейте холодной водой. Добавьте 2 луковицы, морковь, лавровый лист, вино, соль и специи. На среднем огне доведите до кипения без крышки, варите 1-2 минуты для крупной рыбы (для мелкой — сразу выключайте). Затем накройте крышкой и дайте настояться 15 минут.

Достаньте скумбрию из бульона (не выливайте его — он может пригодиться). Остудите рыбу и аккуратно очистите от кожи и костей. Переложите рыбу в миску и разомните вилкой — не блендером! Это важно, чтобы сохранить волокнистую структуру, а не превратить риет в пюре.

Мелко нарежьте оставшуюся луковицу. Чтобы избежать слез при нарезке, промойте лук и нож холодной водой, а доску натрите лимоном. Добавьте лук к рыбе, горчицу и сметану (можно заменить натуральным йогуртом). Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.

Если смесь кажется слишком густой, добавьте несколько столовых ложек рыбного бульона и перемешайте. Ваш риет из скумбрии готов! Наслаждайтесь им на свежем хлебе или крекерах.