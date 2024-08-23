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Учёные предложили способ оценки химической опасности без тестирования на животных
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Учёные создали MolCompass, который улучшает предсказания токсичности химических веществ без участия животных

Учёные предложили способ оценки химической опасности без тестирования на животных

Исследователи из Венского университета разработали инструмент под названием "MolCompass", который предназначен для повышения прозрачности и надёжности алгоритмов машинного обучения, используемых в оценке опасности химических веществ.

Этот инструмент ориентирован на решение проблем, связанных с традиционными методами тестирования на животных, которые не только дорогие, но и вызывают этические вопросы. В рамках проекта RISK-HUNT3R, целью которого является разработка альтернативных методов тестирования без использования животных, MolCompass стал значимым шагом вперёд.

MolCompass позволяет более точно анализировать надёжность предсказаний, сделанных с помощью машинного обучения, особенно в контексте бинарной классификации, включая оценку токсичности химических веществ.

Этот инструмент помогает выявлять молекулы, для которых предсказания обладают высокой степенью уверенности, но оказываются неточными, что открывает новые возможности для исследований в химии. В частности, MolCompass был использован для изучения взаимодействия с рецепторами эстрогенов и показал свою эффективность в анализе стероидов, хотя и столкнулся с трудностями при анализе мелких нециклических молекул.

Фото: flickr.com/Tony (CC BY 2.0 license)

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