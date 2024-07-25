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Гигиенист Гильденскиольд рассказал, что проветривание защитит стиральную машину от плесени
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Гигиенист Гильденскиольд рассказал, что проветривание защитит стиральную машину от плесени

Чтобы защитить стиральную машину от плесени, необходимо соблюдать несколько правил по уходу за ней. Сергей Гильденскиольд, гигиенист и завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения, порекомендовал после каждой стирки тщательно вытирать резиновый уплотнитель люка и барабан, а также просушивать лоток для порошка, сообщает News.Ru.

Важно оставлять дверцу стиральной машины приоткрытой между стирками. Гильденскиольд также подчеркнул необходимость загружать белье в машину непосредственно перед стиркой и очищать грязь с одежды заранее. Нельзя оставлять выстиранное белье в баке, чтобы не создавать благоприятную среду для развития плесени.

Для профилактики рекомендуется ежемесячно запускать стирку при максимальной температуре с отбеливающим порошком и каждые три месяца очищать машину с помощью растворов лимонной кислоты или уксуса, а также регулярно чистить шланги и фильтр.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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