Чтобы защитить стиральную машину от плесени, необходимо соблюдать несколько правил по уходу за ней. Сергей Гильденскиольд, гигиенист и завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения, порекомендовал после каждой стирки тщательно вытирать резиновый уплотнитель люка и барабан, а также просушивать лоток для порошка, сообщает News.Ru.
Важно оставлять дверцу стиральной машины приоткрытой между стирками. Гильденскиольд также подчеркнул необходимость загружать белье в машину непосредственно перед стиркой и очищать грязь с одежды заранее. Нельзя оставлять выстиранное белье в баке, чтобы не создавать благоприятную среду для развития плесени.
Для профилактики рекомендуется ежемесячно запускать стирку при максимальной температуре с отбеливающим порошком и каждые три месяца очищать машину с помощью растворов лимонной кислоты или уксуса, а также регулярно чистить шланги и фильтр.
Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Политолог Гвритишвили: открытие в Грузии второго фронта против РФ невозможно
Заявления премьера Грузии Кобахидзе об открытии второго фронта против РФ в случае победы оппозиции являются частью предвыборной кампании, считает политолог Игорь Гвритишвили.
Британский эксперт Меркурис: Россия нанесет Украине поражение в этом конфликте
Согласно мнению британского аналитика Александра Меркуриса, высказанному в ходе трансляции на YouTube-канале Duran, вооруженные силы России одержат победу в текущем противостоянии с Украиной.
Почта Банк: затраты на бытовые услуги у россиян с начала года уменьшились на 5%
С начала года средняя стоимость услуги клининга в России возросла на 8% и достигла 2977 рублей, согласно данным исследования Почта Банка, сообщает Газета.Ру.
Опрос NEWS.ru: 60% россиян чувствуют себя в безопасности в месте проживания
Согласно результатам опроса, проведенного среди читателей NEWS.ru, большинство респондентов (60%) заявили, что чувствуют себя в безопасности в своих населенных пунктах.