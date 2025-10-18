Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© unsplash.com by Ruthson Zimmerman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:09

Мощь, что прорывает экран: новый MacBook Pro M5 оставил всех конкурентов позади

MacBook Pro 14 с чипом M5 набрал 4263 балла в одноядерном тесте Geekbench

Apple снова установила новый рекорд производительности: тест Geekbench показал впечатляющие результаты 14-дюймового MacBook Pro с чипом M5. Но что конкретно выделяет эту модель и стоит ли ожидать прорыва в повседневной работе и профессиональных задачах? Давайте разберёмся.

Производительность в одноядерном тесте

Новинка набрала 4263 балла в одноядерном тесте, что делает её лидером среди всех ПК и Mac. Для сравнения, предыдущие модели Apple и конкуренты показали следующие результаты:

Сравнение одноядерной производительности (Geekbench)

  1. M5 (14-дюймовый MacBook Pro) — 4263

  2. M4 Max (16-дюймовый MacBook Pro) — 3914

  3. M4 Pro (16-дюймовый MacBook Pro) — 3871

  4. M4 (Mac mini) — 3784

  5. AMD Ryzen 9950X3D — 3399

Как видно, M5 значительно опережает даже топовые чипы предыдущих поколений и оставляет позади лучшие процессоры от AMD.

Многоядерная мощь

В многоядерном режиме MacBook Pro с M5 набрал 17862 балла, что на 20% выше, чем у M4. Этот прирост особенно заметен при работе с видео, 3D-графикой и сложными вычислительными задачами. Чип M5 также превосходит M3 Pro и почти догоняет показатели M1 Ultra, что впечатляет, учитывая компактность 14-дюймового корпуса.

Преимущества M5 для профессионалов

  • Повышенная скорость рендеринга видео и 3D-моделей.

  • Более плавная работа с большими базами данных и многозадачностью.

  • Оптимизация энергопотребления при высокой производительности.

Советы по использованию мощности M5

  1. Для видеоредакторов: используйте Final Cut Pro или Adobe Premiere, чтобы полностью раскрыть потенциал M5.

  2. Для программистов и аналитиков: Xcode и MATLAB работают быстрее, сокращая время компиляции и расчётов.

  3. Для дизайнеров: работа с большими файлами в Photoshop и Illustrator становится заметно комфортнее.

Ошибки и их последствия

Ошибка: запуск тяжёлых приложений на старых моделях Mac или ПК.
Последствие: тормоза, перегрев, потеря производительности.
Альтернатива: MacBook Pro с M5 обеспечивает плавную работу даже при пиковых нагрузках.

А что если…

Если сравнивать M5 с конкурентами на Windows, преимущество остаётся заметным. Даже топовые процессоры Intel и AMD пока не достигают такого баланса мощности и энергоэффективности, что делает M5 особенно привлекательным для мобильной работы и студийных задач.

Плюсы и минусы M5

Плюсы Минусы
Лидер одноядерного и многоядерного теста Высокая цена
Эффективное энергопотребление Нет поддержки некоторых специализированных программ для Windows
Компактный корпус при высокой мощности Ограниченный выбор апгрейда памяти
Плавная многозадачность Зависимость от экосистемы Apple

FAQ

Как выбрать MacBook с M5 или старый M4?
Если важна максимальная производительность для сложных задач, M5 оправдывает вложения.

Сколько стоит 14-дюймовый MacBook Pro с M5?
Цены стартуют от официального прайса Apple и могут варьироваться в зависимости от комплектации.

Что лучше для работы с графикой — M5 или M4 Max?
M5 показывает прирост производительности в одноядерных и многоядерных задачах, что заметно ускоряет рендеринг и обработку больших файлов.

Мифы и правда

  • Миф: компактный MacBook не может быть мощным.
    Правда: M5 доказывает, что высокая производительность возможна даже в 14-дюймовом корпусе.

  • Миф: Apple тормозит на больших проектах.
    Правда: новые чипы M5 обеспечивают плавную работу без просадок.

Интересные факты

  1. M5 почти сравнялся с M1 Ultra в многоядерных задачах, хотя корпус 14-дюймового ноутбука гораздо компактнее.

  2. Прирост одноядерной производительности составил более 350 баллов по сравнению с M4 Max.

  3. Geekbench впервые показал M5 в открытой базе, подтверждая лидерство Apple среди ПК.

Исторический контекст

Apple последовательно улучшала линейку MacBook Pro: от M1 до M5 компания каждый раз увеличивала производительность и энергоэффективность. M5 можно считать следующим шагом в эволюции мобильных компьютеров для профессионалов.

