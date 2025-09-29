Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ноутбук
Ноутбук
© unsplash.com by Ruthson Zimmerman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:52

Танцы с чипом: как Apple вновь заставит фанатов ждать MacBook Pro

Apple планирует выпуск MacBook Pro и Air с процессором M5 в начале 2026 года — Марк Гурман

Apple готовится к следующему этапу эволюции своих ноутбуков, и основное внимание привлекают MacBook Pro с новым процессором M5. Несмотря на то, что массовое производство уже стартовало, массовый выход устройств на рынок ожидается только в начале 2026 года. Журналист Марк Гурман сообщил об этом, подчеркнув, что компания держит точные сроки анонса в секрете.

Какие модели ждать

Согласно имеющимся данным, Apple планирует представить сразу несколько новинок:

  1. MacBook Pro с кодами J714 и J716.

  2. MacBook Air — модели J813 и J815.

  3. Два новых монитора с кодами J427 и J527.

Все устройства должны появиться в первом квартале 2026 года. Конкретные даты презентации MacBook Pro с чипом M5 пока не известны. Отсутствие информации позволяет предположить, что анонс может пройти не в традиционные осенние месяцы, а, возможно, в январе следующего года. В это же время ожидается обновление MacBook Air с экранами 13 и 15 дюймов.

Что известно о процессоре M5

Процессор M5 создается с использованием 3-нм технологии TSMC — того же процесса, что и чипы A19 и A19 Pro. В пресс-релизах и заявлениях Apple не уточняется, какие значительные изменения принесёт M5 по сравнению с предыдущим поколением. Некоторые аналитики предполагают, что отсутствие крупных нововведений, кроме самого процессора, может быть одной из причин переноса дебюта ноутбуков.

Возможные новинки среди других устройств

На данный момент нет официальной информации о Mac mini с чипом M5, но в будущем подобная модель может появиться. Также ожидается обновление линейки Studio Display и анонс новых iPad Pro, что указывает на активное развитие всего сегмента устройств Apple.

Сравнение MacBook Pro и MacBook Air

Параметр MacBook Pro (M5) MacBook Air (M5)
Дисплей 14-16 дюймов, Retina 13-15 дюймов, Retina
Производительность Более высокая, для профессионалов Средняя, для повседневных задач
Портативность Средняя Высокая
Массовый выпуск Начало 2026 Начало 2026
Особенности Новый чип M5, улучшенная графика Новый чип M5, лёгкий корпус

Советы шаг за шагом

  1. Оцените свои потребности: профессиональная работа с графикой или офисные задачи.

  2. Определите предпочтительную диагональ дисплея.

  3. Сравните наличие портов и возможности подключения внешних устройств.

  4. Следите за официальными анонсами Apple и проверяйте совместимость программного обеспечения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбор старой модели MacBook → Ограниченная производительность → Рассмотрите MacBook Air с M5 для ежедневной работы.

  • Игнорирование анонсов → Пропуск акций и скидок → Подпишитесь на уведомления Apple.

  • Покупка без проверки совместимости ПО → Проблемы с обновлениями → Проверьте совместимость нужных приложений заранее.

А что если…

Если Apple решит отложить запуск до весны 2026 года, это может дать пользователям больше времени для подготовки бюджета и оценки новинок конкурентов. С другой стороны, долгий промежуток между стартом производства и продажей может вызвать спекуляции на рынке подержанных устройств.

Плюсы и минусы MacBook Pro с M5

Плюсы Минусы
Высокая производительность Цена выше предыдущих моделей
Энергоэффективный 3-нм чип Отсутствие точной даты выхода
Совместимость с MacOS последних версий Ограниченные визуальные изменения
Улучшенная графика и обработка видео Пока неизвестны новые функции AirPods и аксессуаров
Поддержка профессиональных приложений Нет подтверждения Mac mini с M5

FAQ

Как выбрать между MacBook Pro и MacBook Air с M5?
Ориентируйтесь на задачи: профессиональные программы и монтаж видео — Pro, повседневные задачи — Air.

Сколько стоят новые модели?
Точные цены пока не объявлены, но ожидается, что стоимость будет выше текущих MacBook с чипами M3.

Что лучше для студентов?
Для учебы и офисной работы MacBook Air с M5 будет оптимальным выбором благодаря лёгкому корпусу и достаточной производительности.

Мифы и правда

  1. Миф: MacBook Pro с M5 радикально отличается внешне.
    Правда: Основные изменения в основном касаются процессора, а дизайн остаётся узнаваемым.

  2. Миф: Модели выйдут уже в конце 2025 года.
    Правда: Ожидается запуск только в начале 2026 года.

  3. Миф: Mac mini с M5 уже готов.
    Правда: Официальной информации о таком устройстве пока нет.

Интересные факты

  1. Процессоры M-серии Apple изготавливаются по технологии, сопоставимой с новейшими чипами для смартфонов.

  2. MacBook Pro остаётся одним из самых востребованных ноутбуков для работы с графикой и видео.

  3. Новый чип M5 обещает улучшить время автономной работы на 10-15% по сравнению с M3.

Исторический контекст

Apple впервые представила MacBook Pro в 2006 году, сменив процессоры PowerPC на Intel. Переход на собственные чипы M-серии начался в 2020 году с M1, что позволило компании значительно повысить энергоэффективность и производительность ноутбуков.

