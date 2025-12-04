Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина работает в кафе
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:42

Этот недорогой MacBook снова все обсуждают — причина удивила даже опытных пользователей

MacBook Air M1 признали актуальным в 2025 году — iGuides

Неожиданный интерес к модели, вышедшей ещё в 2020 году, вновь сделал MacBook Air на базе M1 предметом обсуждения среди пользователей. По данным iGuides, поводом стало обсуждение на форуме MacRumors, где участники пытались оценить, насколько устройство сохраняет актуальность в 2025 году и остаётся ли привлекательным при покупке на вторичном рынке.

Стоимость и поддержка системы

Модель, которая несколько лет назад считалась входной точкой в экосистему Apple, сегодня воспринимается как доступный вариант для тех, кто ищет рабочую машину с долгим сроком службы. На форумах подчёркивают, что цена на российском вторичном рынке опустилась примерно до 30 тысяч рублей, а запечатанные экземпляры встречаются около 40 тысяч. Участники дискуссии напомнили, что Apple обычно выпускает обновления macOS для компьютеров около семи лет с момента выхода оригинальной модели. Это позволяет ожидать совместимость вплоть до версий macOS 27-28.

Некоторые энтузиасты провели параллели между M1 и мобильными чипами серии A, созданными по аналогичному техпроцессу. На этом основании они предполагают, что поддержка может растянуться до восьми лет. В таких оценках прослеживается уверенность, что архитектура M1 ещё способна удерживать актуальность без серьёзных компромиссов.

Обсуждение производительности

Ключевой темой споров стала конфигурация базовой версии, оснащённой 8 ГБ оперативной памяти. Пользователи признают, что в ряде сценариев такой объём выглядит ограничением. И всё же в обсуждении приводятся примеры, когда снижение системной нагрузки улучшало поведение устройства. Некоторые владельцы отмечают, что после отката на macOS Monterey ноутбук работает заметно стабильнее и отзывчивее.

Участники форума сходятся на том, что сочетание оптимизированной системы и энергоэффективного чипа M1 позволяет ноутбуку уверенно справляться с повседневными задачами, несмотря на возраст модели. И хотя ожидания от обновлений macOS остаются предметом прогнозов, пользователи уверены: устройство сохранит востребованность минимум ещё несколько лет.

Перспективы на вторичном рынке

Поскольку в России предложение официально поставляемых устройств ограничено, обсуждаемая модель заняла особое место в нише доступных ноутбуков Apple. Сообщается, что на вторичном рынке именно MacBook Air M1 становится выбором для обучения, удалённой работы или базовых творческих задач. Такое положение объясняется сочетанием цены и ожидаемого срока программной поддержки, которое многие называют оптимальным.

По мнению участников обсуждения, спрос на эту модель будет сохраняться как минимум ближайшие два-три года.

