Взгляд на космос меняется: магнитные поля у черной дыры М87 перевернули все представления
Черные дыры давно перестали быть лишь абстрактными объектами из учебников физики. Сегодня они — реальные "гиганты" космоса, которые удаётся рассматривать и даже фотографировать благодаря новейшим телескопам. Именно сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87 стала первой, чей силуэт был запечатлен на снимках. И вот — новые данные о ней снова удивили учёных.
Международная группа астрономов, работающих с сетью радиотелескопов Event Horizon Telescope (EHT), обнаружила, что магнитные поля вокруг этой чёрной дыры за последние годы неожиданно изменили направление. Это открытие поставило под сомнение прежние представления о стабильности таких экстремальных систем.
М87 и её знаменитая чёрная дыра
Галактика М87 расположена примерно в 55 миллионах световых лет от нас. Её центральная чёрная дыра в 2019 году стала "звездой мировых новостей", когда астрономы впервые показали её тень на фоне аккреционного диска. Масса этого объекта колоссальна — около 6,5 миллиарда Солнц.
Аккреционный диск вокруг горизонта событий излучает мощные потоки энергии, включая радиоволны. Именно от его полюсов формируются гигантские джеты — струи плазмы, которые растягиваются на тысячи световых лет.
Что изменилось
Исследователи проанализировали данные 2017, 2018 и 2021 годов. На первых снимках поля были закручены в одну сторону, затем казались стабильными, а в 2021 году зафиксировали полный разворот направления.
Такое поведение стало неожиданным: предполагалось, что вблизи горизонта событий магнитные поля отличаются устойчивостью. Однако результаты показали, что плазма в этом регионе динамична и может вести себя непредсказуемо.
Сравнение: как ведут себя магнитные поля
|Объект
|Состояние полей
|Динамика
|Последствия
|М87 (2017-2021)
|Меняли направление
|Быстрые изменения за 4 года
|Пересмотр моделей
|Молодые звёзды
|Сильные, но локальные
|Флуктуации при вспышках
|Влияние на образование планет
|Чёрные дыры в бинарных системах
|Менее изучены
|Предположительно стабильны
|Влияние на аккрецию
Советы шаг за шагом: как "читают" чёрные дыры
- Измеряют поляризацию излучения — это показывает направление магнитных линий.
- Сравнивают данные разных лет, чтобы увидеть динамику.
- Используют интерферометры — систему телескопов, работающих как единый "глаз".
- Подключают новые станции (например, NOEMA и Китт-Пик), чтобы повысить чувствительность.
- Анализируют изменения в джете и аккреционном диске.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Полагать, что поля стабильны → игнорировать переменные процессы → необходимо учитывать динамику плазмы.
- Считать, что джеты неизменны → упрощённые модели галактической эволюции → новые наблюдения помогают уточнять параметры.
- Ограничиваться малым числом телескопов → низкая детализация → расширение сети даёт прорывные результаты.
А что если…
…магнитные поля меняют направление регулярно? Это может объяснить нестабильность джетов.
…изменения связаны с межзвёздной средой? Тогда их частично "искажает" путь излучения.
…похожие процессы происходят и в других галактиках? Возможно, М87 лишь первая, где мы сумели это заметить.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждает динамичность процессов
|Сложность интерпретации данных
|Улучшает модели эволюции галактик
|Требуются новые наблюдения
|Доказано влияние на джеты
|Пока неизвестна периодичность изменений
|Использованы лучшие телескопы мира
|Ограниченность временной выборки
FAQ
Почему именно М87 стала "первой"?
Потому что её чёрная дыра огромна и ярка в радиодиапазоне, что упрощает наблюдения.
Что такое джет?
Это поток плазмы, выбрасываемый из аккреционного диска перпендикулярно его плоскости.
Опасны ли такие процессы для Земли?
Нет, М87 находится слишком далеко, а её излучение не оказывает влияния на нашу планету.
Зачем изучать магнитные поля у горизонта событий?
Они влияют на аккрецию вещества и формирование джетов, то есть на эволюцию целых галактик.
Мифы и правда
-
Миф: чёрные дыры "засасывают" всё подряд.
-
Правда: они притягивают только то, что попадает в зону их гравитации.
-
Миф: магнитные поля у чёрных дыр всегда стабильны.
-
Правда: новые наблюдения показали динамичные изменения.
-
Миф: увидеть чёрную дыру невозможно.
-
Правда: её окружение и тень можно наблюдать с помощью радиоинтерферометров.
Интересные факты
- Джеты М87 простираются как минимум на 5000 световых лет.
- В 2019 году снимок М87 обошёл все мировые СМИ и стал научным символом десятилетия.
- Излучение от этой чёрной дыры охватывает диапазон от радиоволн до гамма-лучей.
Исторический контекст
В начале XX века впервые предположили существование сверхмассивных чёрных дыр в центрах галактик. В 1960-х астрономы заметили необычные радиоисточники — будущие "подозреваемые". В 2019 году мир впервые увидел изображение тени чёрной дыры М87. В 2021 году сеть EHT расширилась, что позволило зафиксировать разворот магнитных полей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru