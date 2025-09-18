Взгляд на космос меняется: магнитные поля у черной дыры М87 перевернули все представления

Черные дыры давно перестали быть лишь абстрактными объектами из учебников физики. Сегодня они — реальные "гиганты" космоса, которые удаётся рассматривать и даже фотографировать благодаря новейшим телескопам. Именно сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87 стала первой, чей силуэт был запечатлен на снимках. И вот — новые данные о ней снова удивили учёных.

Международная группа астрономов, работающих с сетью радиотелескопов Event Horizon Telescope (EHT), обнаружила, что магнитные поля вокруг этой чёрной дыры за последние годы неожиданно изменили направление. Это открытие поставило под сомнение прежние представления о стабильности таких экстремальных систем.

М87 и её знаменитая чёрная дыра

Галактика М87 расположена примерно в 55 миллионах световых лет от нас. Её центральная чёрная дыра в 2019 году стала "звездой мировых новостей", когда астрономы впервые показали её тень на фоне аккреционного диска. Масса этого объекта колоссальна — около 6,5 миллиарда Солнц.

Аккреционный диск вокруг горизонта событий излучает мощные потоки энергии, включая радиоволны. Именно от его полюсов формируются гигантские джеты — струи плазмы, которые растягиваются на тысячи световых лет.

Что изменилось

Исследователи проанализировали данные 2017, 2018 и 2021 годов. На первых снимках поля были закручены в одну сторону, затем казались стабильными, а в 2021 году зафиксировали полный разворот направления.

Такое поведение стало неожиданным: предполагалось, что вблизи горизонта событий магнитные поля отличаются устойчивостью. Однако результаты показали, что плазма в этом регионе динамична и может вести себя непредсказуемо.

Сравнение: как ведут себя магнитные поля

Объект Состояние полей Динамика Последствия М87 (2017-2021) Меняли направление Быстрые изменения за 4 года Пересмотр моделей Молодые звёзды Сильные, но локальные Флуктуации при вспышках Влияние на образование планет Чёрные дыры в бинарных системах Менее изучены Предположительно стабильны Влияние на аккрецию

Советы шаг за шагом: как "читают" чёрные дыры

Измеряют поляризацию излучения — это показывает направление магнитных линий. Сравнивают данные разных лет, чтобы увидеть динамику. Используют интерферометры — систему телескопов, работающих как единый "глаз". Подключают новые станции (например, NOEMA и Китт-Пик), чтобы повысить чувствительность. Анализируют изменения в джете и аккреционном диске.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Полагать, что поля стабильны → игнорировать переменные процессы → необходимо учитывать динамику плазмы.

Считать, что джеты неизменны → упрощённые модели галактической эволюции → новые наблюдения помогают уточнять параметры.

Ограничиваться малым числом телескопов → низкая детализация → расширение сети даёт прорывные результаты.

А что если…

…магнитные поля меняют направление регулярно? Это может объяснить нестабильность джетов.

…изменения связаны с межзвёздной средой? Тогда их частично "искажает" путь излучения.

…похожие процессы происходят и в других галактиках? Возможно, М87 лишь первая, где мы сумели это заметить.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждает динамичность процессов Сложность интерпретации данных Улучшает модели эволюции галактик Требуются новые наблюдения Доказано влияние на джеты Пока неизвестна периодичность изменений Использованы лучшие телескопы мира Ограниченность временной выборки

FAQ

Почему именно М87 стала "первой"?

Потому что её чёрная дыра огромна и ярка в радиодиапазоне, что упрощает наблюдения.

Что такое джет?

Это поток плазмы, выбрасываемый из аккреционного диска перпендикулярно его плоскости.

Опасны ли такие процессы для Земли?

Нет, М87 находится слишком далеко, а её излучение не оказывает влияния на нашу планету.

Зачем изучать магнитные поля у горизонта событий?

Они влияют на аккрецию вещества и формирование джетов, то есть на эволюцию целых галактик.

Мифы и правда

Миф: чёрные дыры "засасывают" всё подряд.

Правда: они притягивают только то, что попадает в зону их гравитации.

Миф: магнитные поля у чёрных дыр всегда стабильны.

Правда: новые наблюдения показали динамичные изменения.

Миф: увидеть чёрную дыру невозможно.

Правда: её окружение и тень можно наблюдать с помощью радиоинтерферометров.

Интересные факты

Джеты М87 простираются как минимум на 5000 световых лет. В 2019 году снимок М87 обошёл все мировые СМИ и стал научным символом десятилетия. Излучение от этой чёрной дыры охватывает диапазон от радиоволн до гамма-лучей.

Исторический контекст

В начале XX века впервые предположили существование сверхмассивных чёрных дыр в центрах галактик. В 1960-х астрономы заметили необычные радиоисточники — будущие "подозреваемые". В 2019 году мир впервые увидел изображение тени чёрной дыры М87. В 2021 году сеть EHT расширилась, что позволило зафиксировать разворот магнитных полей.