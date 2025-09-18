Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чёрная дыра
Чёрная дыра
© https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva is licensed under National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab), Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:28

Взгляд на космос меняется: магнитные поля у черной дыры М87 перевернули все представления

Астрономы зафиксировали разворот магнитных полей вокруг черной дыры в галактике М87

Черные дыры давно перестали быть лишь абстрактными объектами из учебников физики. Сегодня они — реальные "гиганты" космоса, которые удаётся рассматривать и даже фотографировать благодаря новейшим телескопам. Именно сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87 стала первой, чей силуэт был запечатлен на снимках. И вот — новые данные о ней снова удивили учёных.

Международная группа астрономов, работающих с сетью радиотелескопов Event Horizon Telescope (EHT), обнаружила, что магнитные поля вокруг этой чёрной дыры за последние годы неожиданно изменили направление. Это открытие поставило под сомнение прежние представления о стабильности таких экстремальных систем.

М87 и её знаменитая чёрная дыра

Галактика М87 расположена примерно в 55 миллионах световых лет от нас. Её центральная чёрная дыра в 2019 году стала "звездой мировых новостей", когда астрономы впервые показали её тень на фоне аккреционного диска. Масса этого объекта колоссальна — около 6,5 миллиарда Солнц.

Аккреционный диск вокруг горизонта событий излучает мощные потоки энергии, включая радиоволны. Именно от его полюсов формируются гигантские джеты — струи плазмы, которые растягиваются на тысячи световых лет.

Что изменилось

Исследователи проанализировали данные 2017, 2018 и 2021 годов. На первых снимках поля были закручены в одну сторону, затем казались стабильными, а в 2021 году зафиксировали полный разворот направления.

Такое поведение стало неожиданным: предполагалось, что вблизи горизонта событий магнитные поля отличаются устойчивостью. Однако результаты показали, что плазма в этом регионе динамична и может вести себя непредсказуемо.

Сравнение: как ведут себя магнитные поля

Объект Состояние полей Динамика Последствия
М87 (2017-2021) Меняли направление Быстрые изменения за 4 года Пересмотр моделей
Молодые звёзды Сильные, но локальные Флуктуации при вспышках Влияние на образование планет
Чёрные дыры в бинарных системах Менее изучены Предположительно стабильны Влияние на аккрецию

Советы шаг за шагом: как "читают" чёрные дыры

  1. Измеряют поляризацию излучения — это показывает направление магнитных линий.
  2. Сравнивают данные разных лет, чтобы увидеть динамику.
  3. Используют интерферометры — систему телескопов, работающих как единый "глаз".
  4. Подключают новые станции (например, NOEMA и Китт-Пик), чтобы повысить чувствительность.
  5. Анализируют изменения в джете и аккреционном диске.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Полагать, что поля стабильны → игнорировать переменные процессы → необходимо учитывать динамику плазмы.
  • Считать, что джеты неизменны → упрощённые модели галактической эволюции → новые наблюдения помогают уточнять параметры.
  • Ограничиваться малым числом телескопов → низкая детализация → расширение сети даёт прорывные результаты.

А что если…

…магнитные поля меняют направление регулярно? Это может объяснить нестабильность джетов.
…изменения связаны с межзвёздной средой? Тогда их частично "искажает" путь излучения.
…похожие процессы происходят и в других галактиках? Возможно, М87 лишь первая, где мы сумели это заметить.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждает динамичность процессов Сложность интерпретации данных
Улучшает модели эволюции галактик Требуются новые наблюдения
Доказано влияние на джеты Пока неизвестна периодичность изменений
Использованы лучшие телескопы мира Ограниченность временной выборки

FAQ

Почему именно М87 стала "первой"?
Потому что её чёрная дыра огромна и ярка в радиодиапазоне, что упрощает наблюдения.

Что такое джет?
Это поток плазмы, выбрасываемый из аккреционного диска перпендикулярно его плоскости.

Опасны ли такие процессы для Земли?
Нет, М87 находится слишком далеко, а её излучение не оказывает влияния на нашу планету.

Зачем изучать магнитные поля у горизонта событий?
Они влияют на аккрецию вещества и формирование джетов, то есть на эволюцию целых галактик.

Мифы и правда

  • Миф: чёрные дыры "засасывают" всё подряд.

  • Правда: они притягивают только то, что попадает в зону их гравитации.

  • Миф: магнитные поля у чёрных дыр всегда стабильны.

  • Правда: новые наблюдения показали динамичные изменения.

  • Миф: увидеть чёрную дыру невозможно.

  • Правда: её окружение и тень можно наблюдать с помощью радиоинтерферометров.

Интересные факты

  1. Джеты М87 простираются как минимум на 5000 световых лет.
  2. В 2019 году снимок М87 обошёл все мировые СМИ и стал научным символом десятилетия.
  3. Излучение от этой чёрной дыры охватывает диапазон от радиоволн до гамма-лучей.

Исторический контекст

В начале XX века впервые предположили существование сверхмассивных чёрных дыр в центрах галактик. В 1960-х астрономы заметили необычные радиоисточники — будущие "подозреваемые". В 2019 году мир впервые увидел изображение тени чёрной дыры М87. В 2021 году сеть EHT расширилась, что позволило зафиксировать разворот магнитных полей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные разработали многослойную ткань для одежды и зданий, работающую по принципу радиационного охлаждения сегодня в 9:13

Учёные придумали материал, способный заменить кондиционер: он отражает жару и экономит миллиарды киловатт

Учёные создали ткань, которая сама охлаждает тело и здания без затрат энергии. Как она работает и где её можно использовать?

Читать полностью » Специалисты выяснили, что высокий уровень фуранокумаринов делает борщевик Сосновского токсичным сегодня в 8:47

Зелёный монстр против безобидного собрата: почему борщевик Сосновского жжёт кожу, а сибирский нет

Учёные сравнили борщевик Сосновского с его сибирским сородичем. Опасность первого связана с активными генами, вызывающими ожоги при солнечном свете.

Читать полностью » Производство топлива на Луне станет возможным благодаря переработке грунта — Blue Origin сегодня в 7:47

Луна превращается в заправку будущего: реголит хранит кислород для дыхания и межпланетных ракет

Учёные и инженеры уверены: на Луне можно производить кислород и топливо из реголита. Это открывает дорогу к станциям и межпланетным полётам.

Читать полностью » Биолог Джонатан Ромигье: муравьи Messor ibericus используют чужой генетический материал для рабочих сегодня в 6:47

Учёные шокированы: матки муравьёв используют самцов другого вида, чтобы сделать армию рабов

Учёные зафиксировали уникальное явление у муравьёв: рабочие рождаются от скрещивания двух видов. Такой механизм назвали "ксенопарентизмом".

Читать полностью » Учёные из Финляндии и Франции выяснили, что владельцы воспринимают лошадей как значимых партнёров сегодня в 5:47

Когда конь становится психологом: владельцы доверяют лошадям больше, чем друзьям и коллегам

Учёные выяснили, что эмоциональная связь между человеком и лошадью может быть такой же сильной, как с питомцами или даже близкими людьми.

Читать полностью » Археологи: кладбище рабочих у пирамид в Гизе подтверждает, что строителями были не рабы сегодня в 4:26

Египетские пирамиды скрывают больше, чем кажется: почему главная загадка до сих пор не разгадана

Пирамиды Египта по-прежнему хранят множество загадок. Узнайте, какие теории объясняют их возведение и какие открытия сделали археологи.

Читать полностью » NASA Perseverance зафиксировал зелёные полярные сияния на Марсе сегодня в 3:22

Зелёное сияние на Марсе: редкое явление, которое перевернуло представления учёных

Учёные впервые научились предсказывать зелёные сияния на Марсе. Как Perseverance помог раскрыть тайну и зачем это важно будущим астронавтам?

Читать полностью » Первый полный скелет динозавра в США обнаружили в XIX веке в Нью-Джерси сегодня в 2:11

Нью-Джерси скрывает под землёй больше, чем Египетские пирамиды: вот что там нашли

Нью-Джерси неожиданно стал центром изучения динозавров: в этом штате нашли уникальные окаменелости и открыли карьер-музей для всех желающих.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Chevrolet Tracker появился в России с ценой от 1,65 млн рублей
Наука

Учёные NASA: удар по астероиду Диморфу изменил его орбиту, но требует точного расчёта
Культура и шоу-бизнес

Риз Уизерспун рассказала, как гипноз помог справиться с паническими атаками
Красота и здоровье

Чай из капим-лимона укрепляет пищеварение и улучшает сон
Технологии

Пользователи жалуются на вздутие батарей в Pixel 7 — возможна деформация корпуса
Красота и здоровье

Дерматолог Марта Диес: дефицит витаминов B12 и D вызывает раннюю седину
Садоводство

Зимний посев морозостойких цветов обеспечивает раннее и дружное цветение весной
Наука

Массовое вымирание динозавров повлияло на геологию планеты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet