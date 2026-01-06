Снежная ловушка на дороге в Челябинск: вот кому сейчас категорически нельзя выезжать

На фоне сильного снега и метелей в Челябинской области временно ограничили движение на одном из участков федеральной трассы М5 "Урал" — меры затронули пассажирский и грузовой транспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции. Ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий и действуют на отрезке от 1799-го километра (город Чебаркуль) до 1548-го километра (граница с Челябинской областью). В ведомстве уточнили, что запрет распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси и грузовой транспорт и установлен до 14:00 по местному времени (12:00 мск) 6 января 2026 года.

В ГАИ подчеркнули, что меры необходимы для снижения риска ДТП на фоне ухудшения обстановки на дорогах. Ранее ГУ МЧС по региону предупреждало о сильном снеге и метелях, а синоптики прогнозировали снежные заносы, гололедицу и порывы ветра до 20 м/с в ночь и днём 6 января. В таких условиях движение тяжёлого транспорта и автобусов становится наиболее уязвимым: ухудшается видимость, возрастает риск заносов и блокировки полос, а любая авария может привести к длительному перекрытию участка.

Где введены ограничения и кого они касаются

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Челябинской области, ограничение действует на участке автодороги М5 "Урал" (Москва — Челябинск) с 1799 км, где расположен город Чебаркуль, по 1548 км — до границы с Челябинской областью.

"В связи с погодными условиями, введено ограничение движения по автодороге М5 "Урал" (Москва-Челябинск) с 1799 км (г. Чебаркуль) по 1548 км (граница с Челябинской областью). <…> До 14:00 (12:00 мск) 6 января 2026 года. Для водителей пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также для грузового транспорта", — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Таким образом, ограничения носят адресный характер и не распространяются на весь поток легковых автомобилей, но непосредственно затрагивают транспорт, который наиболее подвержен рискам в сложных погодных условиях. Для пассажирских перевозок это означает необходимость корректировки маршрутов и графиков, а для грузоперевозчиков — задержки и вынужденные остановки на пути.

Рекомендации водителям и варианты действий в пути

Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности отказаться от дальних поездок. Тем, кто уже находится в пути, предлагается переждать ухудшение погоды на специализированных стоянках или воспользоваться путями объезда. Ведомство также просит автомобилистов соблюдать меры безопасности, быть предельно внимательными и учитывать, что дорожная ситуация может меняться быстро.

Такие рекомендации связаны не только с ограничениями для отдельных категорий транспорта, но и с общим ухудшением дорожной обстановки. При метели и сильном ветре снежные заносы способны формироваться за считанные часы, а гололедица резко увеличивает тормозной путь. Поэтому даже водителям легковых автомобилей важно учитывать предупреждения и оценивать состояние трассы перед выездом.

Погодный фон: снег, метель, гололёд и ветер до 20 м/с

Как отмечается в сообщении, ранее ГУ МЧС по Челябинской области предупреждало о сильном снеге и метелях. Синоптики прогнозировали снежные заносы на дорогах, гололедицу и порывы ветра до 20 м/с ночью и днём 6 января 2026 года. Эти условия традиционно считаются одними из самых опасных для движения: ухудшается видимость, повышается риск потери управления, а на открытых участках трасс возможны перемёты и локальные перекрытия.

Введение временных ограничений в таких случаях используется как мера профилактики. Оно позволяет снизить нагрузку на критически сложные участки трассы и уменьшить вероятность того, что автобус или грузовик окажется заблокированным в условиях ухудшения погоды. В Госавтоинспекции подчёркивают, что движение будет нормализовано после стабилизации погодной обстановки.