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Кошки многое прощают своим хозяевам
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Удивительные факты о кошачьей любви: что кошка прощает хозяину, потому что любит его

Кошки многое прощают своим хозяевам

Вы когда-нибудь задумывались, что ваша кошка прощает вам даже самые мелкие шалости? Их любовь безусловна, и они готовы закрыть глаза на многие вещи.

Узнайте, что именно они готовы простить своим хозяевам!

Если вы иногда забываете покормить своего питомца вовремя, не переживайте! Кошки понимают, что у вас могут быть дела.

Если вы не всегда успеваете играть с ними или у вас нет времени на совместные забавы, они все равно будут рады вам.

Кошки независимые создания, но если выиногда слишком сильно их обнимаете, они простят вас за это — ведь это от любви!

Фото: flickr.com/Ernst Vikne(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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