Новый скандал в семье Успенской: как один Никита лишился будущего

71-летняя Любовь Успенская вновь оказалась в центре обсуждений, но на этот раз речь зашла не о её творчестве, а о семейных делах. Певица откровенно призналась, что выгнала из дома жениха своей дочери Татьяны Плаксиной, решив, что молодой человек "не дотягивает" до уровня её наследницы.

"Не пара моей дочери"

Успенская не стала скрывать, что сделала всё возможное, чтобы разрушить отношения дочери с её возлюбленным Никитой. Артистка уверена, что этот человек не подходит Татьяне ни по характеру, ни по интеллекту.

"Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ничего. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала "до свидания” и просто показала ему на дверь", — заявила певица Любовь Успенская.

По её словам, молодой мужчина не только не мотивировал дочь, но и тянул её вниз. Певица отметила, что уже сталкивалась с подобными ситуациями и не хочет повторять ошибки прошлого.

"Она просто немножко расслабилась и не думала ни о чем. А я вижу, я не хочу в доме никого, кто может сегодня Таню вниз тянуть, или просто не давать ей толчок. У меня уже были такие мужики, которые меня не заряжали. Это пустое место. Нам такое не надо", — высказалась Успенская.

Кто такой Никита

Известно, что возлюбленного дочери звали Никита Плотников. Молодому человеку 27 лет, он занимается бизнесом и увлекается хоккеем. В социальных сетях его часто можно увидеть с мальчиком, который, по слухам, является его сыном.

Несмотря на то что изначально певица утверждала, что не знакома с этим мужчиной и даже не видела его фотографий, позже она открыто заявила, что знакомство всё же состоялось — и впечатление оказалось отрицательным.

Позиция дочери

Татьяна Плаксина, которой недавно исполнилось 35 лет, спокойно отнеслась к решению матери. По словам Успенской, дочь не впала в отчаяние из-за разрыва и не считает произошедшее трагедией.

Певица подчёркивает: её главная цель — уберечь единственную дочь от ошибок. Она уверена, что Татьяна должна найти достойного спутника, который станет опорой и будет помогать ей развиваться, а не наоборот.

Семейные отношения

Успенская родила Татьяну в браке с бизнесменом Александром Плаксиным, который стал её четвёртым супругом. За свою жизнь певица не раз сталкивалась с трудными ситуациями в личных отношениях и, как сама признаётся, приобрела определённый опыт. Именно поэтому артистка так жёстко реагирует на выбор дочери и старается оградить её от ошибок.

Ещё весной 2025 года Успенская в интервью отмечала, что у дочери появился новый возлюбленный. Тогда она говорила осторожно:

"Я не видела этого молодого человека. Даже фотографию. Пусть они повстречаются. Чтобы со мной познакомили, надо хотя бы заслужить", — сказала певица в апреле.

Однако спустя несколько месяцев ситуация изменилась: знакомство состоялось, и реакция оказалась резко негативной.