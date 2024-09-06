Как узнать, что собака вас любит: 4 явных признака

Собака — это не просто питомец, а настоящий член семьи. Но как понять, что она действительно вас любит? Мы расскажем о самых явных признаках собачьей любви.
Собаки выражают свою любовь по-разному. Один из самых очевидных знаков — это виляние хвостом. Если ваша собака виляет хвостом, когда видит вас, это признак радости и привязанности.
Также обратите внимание на то, как собака реагирует на ваше присутствие: если она стремится быть рядом с вами, это говорит о глубокой привязанности.
Другой признак — это "поцелуи": собаки часто лижут своих хозяев как знак любви и преданности.
Наконец, если ваша собака приносит вам игрушки или пытается привлечь ваше внимание к играм, это также свидетельствует о ее любви к вам.
Фото: flickr.com/IDS.photos( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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