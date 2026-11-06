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Автомобиль Lynk & Co 06
Автомобиль Lynk & Co 06
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Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 17:01

620 сил и холодильник в салоне: новый Lynk&Co 08 собрал опции, которым позавидует бизнес-класс

Китайский кроссовер Lynk&Co 08 образца 2027 года вышел на рынок с ценой от 159 800 юаней (примерно 1,96 млн рублей) с учетом всех скидок. В этой машине сосредоточено столько технических решений для комфорта и безопасности, что возникает закономерный вопрос: где заканчивается разумная достаточность и начинается инженерный избыток?

Механика хода и запаса

В основе силовой установки лежит 1,5-литровый турбомотор на 163 лошадиные силы. Сам по себе он не впечатляет, но в гибридной связке с передним электромотором мощностью 245 л. с. совокупная отдача базовой версии достигает 408 л. с. Для тех, кому этого мало, предусмотрен опциональный полный привод с двумя электромоторами, поднимающий общую мощность до 620 л. с.

Энергию запасает аккумулятор емкостью 38,2 кВтч. Это позволяет проехать около 230 км исключительно на электричестве, а суммарный запас хода с учетом ДВС дотягивает до 1400 км. Такой баланс превращает автомобиль в своего рода автономный модуль, способный на длинные перегоны без частого поиска зарядок.

Жесткость и демпфирование

Инженеры решили не экономить на металле: силовые элементы кузова имеют предел прочности 2000 МПа. В сочетании с шестью подушками безопасности, включая боковую шторку длиной более двух метров, это создает серьезный пассивный каркас. Системы экстренного подруливания и торможения добавляют активный слой защиты.

Интереснее всего реализован подход к плавности хода. Вместо просто "мягких" пружин здесь стоят адаптивные амортизаторы с системой сканирования дороги. Машина буквально "видит" неровности перед собой и подстраивает жесткость подвески в реальном времени. Дополнительно внедрена функция предотвращения "клевков" при торможении — попытка обмануть физику инерции, чтобы пассажиров не раскачивало вперед-назад.

Бытовой комфорт и цифровой шум

Внутри Lynk&Co 08 больше напоминает гостиную с колесами. Переднее кресло с функцией "нулевой гравитации", подставкой под ноги и четырьмя режимами поддержки поясницы призвано максимально разгрузить тело. Задний ряд не обделен вниманием: спинки наклоняются до 129 градусов, а все четыре места оснащены подогревом и вентиляцией.

Список дополнений выглядит почти иронично: 7-литровый холодильник и аудиосистема из 23 динамиков. За взаимодействие с человеком отвечает ИИ-помощник, понимающий "нечеткие" голосовые команды, и маленький робот над центральным экраном, который выражает эмоции. Последний, вероятно, служит психологическим мостиком между водителем и сложным кодом машины.

Технический надзор за обстановкой осуществляет массив датчиков: лидар, 11 камер, 12 парктроников и три миллиметровых радара. Этот набор в связке с мощным процессором позволяет автомобилю самостоятельно ориентироваться на развязках и парковаться, полагаясь на цифровую карту пространства.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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