Как правильно пить лимфодренажный чай, чтобы не навредить организму
Многие считают лимфодренажный чай способом "очистить лимфу", но это заблуждение. На самом деле он действует как мочегонное и тонизирующее средство. Об этом в беседе с NEWS. ru рассказала гастроэнтеролог Ольга Шестакова.
Когда он может быть полезен
"Лимфодренажный чай могут употреблять люди с задержкой жидкости в организме или в период предменструального синдрома. Это можно делать короткими курсами и время от времени", — отметила эксперт.
Такие курсы помогают справиться с отёками и чувством тяжести, однако постоянное употребление может принести больше вреда, чем пользы.
Возможные опасности
Шестакова подчеркнула, что злоупотребление напитком способно нарушить работу почек.
"Самый оптимальный режим приёма — до 10-14 дней с перерывом на две-три недели. Я рекомендую пить чай в первой половине дня, потому что определённые компоненты имеют тонизирующий эффект и могут нарушить режим сна", — пояснила врач.
Кому нельзя
Особое внимание стоит уделить противопоказаниям:
- беременным и кормящим женщинам,
- людям с заболеваниями почек,
- пациентам с тяжёлыми сердечными недугами.
"Категорически запрещено принимать этот напиток при заболеваниях почек и тяжёлых сердечных недугах", — подчеркнула гастроэнтеролог.
Итог
Лимфодренажный чай может быть полезным в отдельных случаях, но воспринимать его как средство для "очищения организма" не стоит. Принимать его нужно осторожно и только ограниченными курсами.
