Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:27

Как правильно пить лимфодренажный чай, чтобы не навредить организму

Врач предупредила, что злоупотребление лимфодренажным чаем вредит почкам

Многие считают лимфодренажный чай способом "очистить лимфу", но это заблуждение. На самом деле он действует как мочегонное и тонизирующее средство. Об этом в беседе с NEWS. ru рассказала гастроэнтеролог Ольга Шестакова.

Когда он может быть полезен

"Лимфодренажный чай могут употреблять люди с задержкой жидкости в организме или в период предменструального синдрома. Это можно делать короткими курсами и время от времени", — отметила эксперт.

Такие курсы помогают справиться с отёками и чувством тяжести, однако постоянное употребление может принести больше вреда, чем пользы.

Возможные опасности

Шестакова подчеркнула, что злоупотребление напитком способно нарушить работу почек.

"Самый оптимальный режим приёма — до 10-14 дней с перерывом на две-три недели. Я рекомендую пить чай в первой половине дня, потому что определённые компоненты имеют тонизирующий эффект и могут нарушить режим сна", — пояснила врач.

Кому нельзя

Особое внимание стоит уделить противопоказаниям:

  • беременным и кормящим женщинам,
  • людям с заболеваниями почек,
  • пациентам с тяжёлыми сердечными недугами.

"Категорически запрещено принимать этот напиток при заболеваниях почек и тяжёлых сердечных недугах", — подчеркнула гастроэнтеролог.

Итог

Лимфодренажный чай может быть полезным в отдельных случаях, но воспринимать его как средство для "очищения организма" не стоит. Принимать его нужно осторожно и только ограниченными курсами.

