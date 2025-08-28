Как правильно пить лимфодренажный чай, чтобы не навредить организму

Многие считают лимфодренажный чай способом "очистить лимфу", но это заблуждение. На самом деле он действует как мочегонное и тонизирующее средство. Об этом в беседе с NEWS. ru рассказала гастроэнтеролог Ольга Шестакова.

Когда он может быть полезен

"Лимфодренажный чай могут употреблять люди с задержкой жидкости в организме или в период предменструального синдрома. Это можно делать короткими курсами и время от времени", — отметила эксперт.

Такие курсы помогают справиться с отёками и чувством тяжести, однако постоянное употребление может принести больше вреда, чем пользы.

Возможные опасности

Шестакова подчеркнула, что злоупотребление напитком способно нарушить работу почек.

"Самый оптимальный режим приёма — до 10-14 дней с перерывом на две-три недели. Я рекомендую пить чай в первой половине дня, потому что определённые компоненты имеют тонизирующий эффект и могут нарушить режим сна", — пояснила врач.

Кому нельзя

Особое внимание стоит уделить противопоказаниям:

беременным и кормящим женщинам,

людям с заболеваниями почек,

пациентам с тяжёлыми сердечными недугами.

"Категорически запрещено принимать этот напиток при заболеваниях почек и тяжёлых сердечных недугах", — подчеркнула гастроэнтеролог.

Итог

Лимфодренажный чай может быть полезным в отдельных случаях, но воспринимать его как средство для "очищения организма" не стоит. Принимать его нужно осторожно и только ограниченными курсами.