Лимфодренажный массаж: мифы и реальность — что стоит знать перед процедурой

Лимфодренажный массаж часто рекламируется как универсальное средство для здоровья и красоты, однако врачи предупреждают: процедура полезна далеко не всем.

Когда массаж оправдан

Врач Дарья Моргачева отмечает, что лимфодренаж показан только при определённых состояниях, главным образом при лимфедеме — нарушении оттока лимфы, сопровождающемся выраженной отёчностью и болезненностью тканей.

Причины лимфедемы могут быть разными:

врождённые аномалии лимфатических сосудов;

онкологические заболевания и последствия их лечения, например удаление лимфоузлов при раке молочной железы или лучевая терапия;

хронические болезни вен;

ожирение;

инфекции (например, рожистое воспаление или лимфатический филяриоз);

воспалительные процессы вроде артрита или дерматита;

травмы и хирургические вмешательства, особенно в ортопедии.

В таких случаях массаж помогает уменьшить отёки и облегчить неприятные симптомы. Однако проводить его нельзя при тромбозе или активном воспалении в зоне воздействия.

Как работает лимфодренаж

Лимфа — прозрачная жидкость, циркулирующая по лимфатическим сосудам. Она отвечает за поддержание водно-солевого баланса и вывод продуктов обмена. В отличие от крови, движение лимфы не поддерживается "насосом" в виде сердца и зависит в основном от работы мышц.

Существует два основных вида лимфодренажного массажа:

Ручной - лёгкие поглаживающие или сжимающие движения по ходу лимфатических сосудов. Аппаратный - с использованием устройств: прессотерапия, микротоки, вибромассаж.

Иногда к лимфодренажу относят упражнения — прыжки, вращения, скручивания. Но данных, что они сравнимы по эффекту с массажем, нет: любая физическая активность, включая обычную ходьбу, уже улучшает лимфоток.

Популярные мифы

Несмотря на активное продвижение салонами красоты, доказательств пользы лимфодренажного массажа для здоровых людей не существует.

Похудение. Процедура может временно уменьшить отёки, особенно после солёной пищи или алкоголя. Вес может слегка снизиться, а тело выглядеть подтянутее. Но от жировых отложений массаж не избавляет — лишняя жидкость и так покидает организм за пару дней.

Выведение токсинов. Врачи напоминают, что у здорового человека не существует "шлаков". За обезвреживание вредных веществ отвечают печень, почки, кишечник, лёгкие и кожа. Если эти системы не справляются, возникает интоксикация — состояние, требующее медицинской помощи. Лимфодренаж в такой ситуации бесполезен.

Укрепление иммунитета. Лимфатическая система связана с иммунной, но "включить" её массажем невозможно. Поддержать защитные силы организма можно только здоровым образом жизни: правильным питанием, регулярным сном, физической активностью и отказом от вредных привычек.

Избавление от целлюлита. После процедуры кожа действительно может казаться более упругой, но это лишь кратковременный эффект за счёт оттока жидкости. Научных доказательств, что лимфодренаж способен устранить целлюлит, нет.

Для здорового и физически активного человека лимфодренажный массаж не имеет доказанной пользы. Однако тем, кому процедура доставляет удовольствие, она может подарить расслабление и приятные ощущения. Для реальной медицинской пользы массаж оправдан только при лимфедеме и некоторых других патологиях.