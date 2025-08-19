Лимфодренажный массаж: мифы и реальность — что стоит знать перед процедурой
Лимфодренажный массаж часто рекламируется как универсальное средство для здоровья и красоты, однако врачи предупреждают: процедура полезна далеко не всем.
Когда массаж оправдан
Врач Дарья Моргачева отмечает, что лимфодренаж показан только при определённых состояниях, главным образом при лимфедеме — нарушении оттока лимфы, сопровождающемся выраженной отёчностью и болезненностью тканей.
Причины лимфедемы могут быть разными:
- врождённые аномалии лимфатических сосудов;
- онкологические заболевания и последствия их лечения, например удаление лимфоузлов при раке молочной железы или лучевая терапия;
- хронические болезни вен;
- ожирение;
- инфекции (например, рожистое воспаление или лимфатический филяриоз);
- воспалительные процессы вроде артрита или дерматита;
- травмы и хирургические вмешательства, особенно в ортопедии.
В таких случаях массаж помогает уменьшить отёки и облегчить неприятные симптомы. Однако проводить его нельзя при тромбозе или активном воспалении в зоне воздействия.
Как работает лимфодренаж
Лимфа — прозрачная жидкость, циркулирующая по лимфатическим сосудам. Она отвечает за поддержание водно-солевого баланса и вывод продуктов обмена. В отличие от крови, движение лимфы не поддерживается "насосом" в виде сердца и зависит в основном от работы мышц.
Существует два основных вида лимфодренажного массажа:
- Ручной - лёгкие поглаживающие или сжимающие движения по ходу лимфатических сосудов.
- Аппаратный - с использованием устройств: прессотерапия, микротоки, вибромассаж.
Иногда к лимфодренажу относят упражнения — прыжки, вращения, скручивания. Но данных, что они сравнимы по эффекту с массажем, нет: любая физическая активность, включая обычную ходьбу, уже улучшает лимфоток.
Популярные мифы
Несмотря на активное продвижение салонами красоты, доказательств пользы лимфодренажного массажа для здоровых людей не существует.
- Похудение. Процедура может временно уменьшить отёки, особенно после солёной пищи или алкоголя. Вес может слегка снизиться, а тело выглядеть подтянутее. Но от жировых отложений массаж не избавляет — лишняя жидкость и так покидает организм за пару дней.
- Выведение токсинов. Врачи напоминают, что у здорового человека не существует "шлаков". За обезвреживание вредных веществ отвечают печень, почки, кишечник, лёгкие и кожа. Если эти системы не справляются, возникает интоксикация — состояние, требующее медицинской помощи. Лимфодренаж в такой ситуации бесполезен.
- Укрепление иммунитета. Лимфатическая система связана с иммунной, но "включить" её массажем невозможно. Поддержать защитные силы организма можно только здоровым образом жизни: правильным питанием, регулярным сном, физической активностью и отказом от вредных привычек.
- Избавление от целлюлита. После процедуры кожа действительно может казаться более упругой, но это лишь кратковременный эффект за счёт оттока жидкости. Научных доказательств, что лимфодренаж способен устранить целлюлит, нет.
Для здорового и физически активного человека лимфодренажный массаж не имеет доказанной пользы. Однако тем, кому процедура доставляет удовольствие, она может подарить расслабление и приятные ощущения. Для реальной медицинской пользы массаж оправдан только при лимфедеме и некоторых других патологиях.
