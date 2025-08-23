Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Клещ
Клещ
© Designed by Freepik by erik-karits-2093459 is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:06

Укус клеща может закончиться воспалением мозга: врачи предупреждают

Инфекционист Наталья Отдельнова: укус клеща может привести к болезни Лайма

Укус клеща кажется безобидным, особенно если не вызывает выраженной боли. Однако в некоторых случаях он может привести к развитию серьёзного инфекционного заболевания — болезни Лайма. Об этом предупредила Наталья Отдельнова, врач-инфекционист.

Основные симптомы, на которые стоит обратить внимание

После укуса клеща могут появиться:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • сыпь на месте укуса (нередко в виде красного "кольца");
  • общая слабость, повышенная температура.

"Иногда люди даже попадают в реанимацию, если вовремя не обнаружить это заболевание. То есть развивается воспаление головного мозга", — отметила Наталья Отдельнова.

Что делать, если вы обнаружили клеща

  • Аккуратно извлеките клеща (пинцетом, вращательными движениями).
  • Положите его в банку или контейнер — важно сохранить тело клеща для анализа.
  • Обратитесь к медикам — лучше, если удаление и отправку на исследование проведёт специалист.
  • Наблюдайте за самочувствием в течение 2-4 недель: при появлении симптомов сразу обратитесь к врачу.

Важно: чем раньше будет поставлен диагноз и начато лечение, тем выше шанс избежать тяжёлых последствий — в том числе поражения центральной нервной системы.

