Укус клеща может закончиться воспалением мозга: врачи предупреждают

Укус клеща кажется безобидным, особенно если не вызывает выраженной боли. Однако в некоторых случаях он может привести к развитию серьёзного инфекционного заболевания — болезни Лайма. Об этом предупредила Наталья Отдельнова, врач-инфекционист.

Основные симптомы, на которые стоит обратить внимание

После укуса клеща могут появиться:

головная боль;

головокружение;

сыпь на месте укуса (нередко в виде красного "кольца");

общая слабость, повышенная температура.

"Иногда люди даже попадают в реанимацию, если вовремя не обнаружить это заболевание. То есть развивается воспаление головного мозга", — отметила Наталья Отдельнова.

Что делать, если вы обнаружили клеща

Аккуратно извлеките клеща (пинцетом, вращательными движениями).

Положите его в банку или контейнер — важно сохранить тело клеща для анализа.

Обратитесь к медикам — лучше, если удаление и отправку на исследование проведёт специалист.

Наблюдайте за самочувствием в течение 2-4 недель: при появлении симптомов сразу обратитесь к врачу.

Важно: чем раньше будет поставлен диагноз и начато лечение, тем выше шанс избежать тяжёлых последствий — в том числе поражения центральной нервной системы.