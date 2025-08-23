Укус клеща может закончиться воспалением мозга: врачи предупреждают
Укус клеща кажется безобидным, особенно если не вызывает выраженной боли. Однако в некоторых случаях он может привести к развитию серьёзного инфекционного заболевания — болезни Лайма. Об этом предупредила Наталья Отдельнова, врач-инфекционист.
Основные симптомы, на которые стоит обратить внимание
После укуса клеща могут появиться:
- головная боль;
- головокружение;
- сыпь на месте укуса (нередко в виде красного "кольца");
- общая слабость, повышенная температура.
"Иногда люди даже попадают в реанимацию, если вовремя не обнаружить это заболевание. То есть развивается воспаление головного мозга", — отметила Наталья Отдельнова.
Что делать, если вы обнаружили клеща
- Аккуратно извлеките клеща (пинцетом, вращательными движениями).
- Положите его в банку или контейнер — важно сохранить тело клеща для анализа.
- Обратитесь к медикам — лучше, если удаление и отправку на исследование проведёт специалист.
- Наблюдайте за самочувствием в течение 2-4 недель: при появлении симптомов сразу обратитесь к врачу.
Важно: чем раньше будет поставлен диагноз и начато лечение, тем выше шанс избежать тяжёлых последствий — в том числе поражения центральной нервной системы.
