Болезнь Лайма, вызываемая бактерией Borrelia burgdorferi, ежегодно поражает почти полмиллиона человек в США. Традиционно в распространении этого заболевания винили оленей: охотники часто находили на них скопления взрослых клещей, и казалось логичным, что чем больше оленей, тем больше личинок клещей появится в лесу в следующем сезоне. Однако за 35 лет наблюдений ученые из Института экосистемных исследований Кэри в Нью-Йорке обнаружили, что эта интуитивная связь была обманчивой.

Ловушка коротких наблюдений

Эколог Ричард Остфельд и его коллега Шеннон ЛаДо заметили опасную особенность экологических данных: корреляции, которые выглядят убедительно на протяжении нескольких лет, могут полностью исчезнуть при анализе десятилетий. Именно это произошло с «оленьей гипотезой». Хотя олени служат важным источником крови для размножения взрослых самок черноногих клещей, данные с 2000 акров лесного массива в округе Датчесс показали: численность оленей никак статистически не связана с количеством нимф — той стадии развития клеща, которая чаще всего передает инфекцию человеку.

Цепочка: желуди → мыши → клещи

Если олени оказались лишь фоном, то настоящим двигателем эпидемического процесса стали белогоногие мыши. Исследователи выявили жесткую закономерность: всплеск популяции мышей приводит к примерно 40-процентному росту числа нимф клещей в следующем году. Мыши выполняют двойную роль — они идеальный корм для личинок и, что критически важно, крайне эффективные переносчики бактерии B. burgdorferi.

Но самое неожиданное обнаружилось еще выше по трофической лестнице — в кронах дубов. Ученые зафиксировали явление «мастинга» — синхронного производства огромного количества желудей. Избыток корма вызывает демографический взрыв у мышей, что, в свою очередь, обеспечивает питательную базу для личинок клещей. Таким образом, обилие желудей в лесу становится надежным предсказателем роста риска болезни Лайма спустя два года.

Парадокс заражения

Логика подсказывала: чем больше мышей (главных переносчиков бактерий), тем выше процент зараженных нимф. Однако долгосрочные данные эту гипотезу опровергли. Оказалось, что при росте популяции мышей часто увеличивается численность и других животных — белок, скунсов, опоссумов. Эти виды гораздо хуже передают бактерию клещам. В результате, когда личинки распределяют свои «трапезы» между разными хозяевами, общая доля инфицированных нимф может даже снизиться, несмотря на обилие мышей.

Стойкость перед стихией

Еще один разрыв в понимании произошел на стыке лабораторных и полевых условий. В контролируемых экспериментах экстремальный холод или жара убивали клещей. В реальности же насекомые оказались на удивление живучими: они просто уходят глубже в почву или прячутся под слоем опавшей листвы, где микроклимат остается стабильным. Тем не менее, общая тенденция к потеплению создает странный эффект: теплые годы, которые теоретически должны помогать мышам и, следовательно, клещам, на практике часто сменяются периодами с меньшим числом нимф.

Эта устойчивость системы к температурным шокам в сочетании с нелинейной зависимостью от хозяев превращает прогноз риска болезни Лайма в решение сложного уравнения. Мы видим, что природа работает не через прямые зависимости «больше носителей — больше болезни», а через тонкую балансировку между видом-донором и видом-тупиком для бактерии.