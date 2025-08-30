Почему тренировки с гантелями на спине могут быть не менее эффективными, чем в зале

Когда речь заходит о тренировках, многие из нас представляют себе занятия на беговой дорожке, велосипедные поездки или тяжелые упражнения в тренажерном зале. Однако есть и менее очевидный способ тренироваться — это делать упражнения с гантелями, лежа на спине. Эти тренировки могут стать отличной альтернативой привычным упражнениям и позволить работать с конкретными мышечными группами, такими как грудные мышцы, плечи или руки.

Упражнения с гантелями, лежа

Хотя, казалось бы, все тренировки с отягощениями проводятся в вертикальном положении, тренировка лежа имеет свои преимущества. Лежа можно сосредоточиться на отдельных мышцах и выполнять упражнения с отличной техникой. Это особенно полезно для тех, кто хочет укрепить верхнюю часть тела, например, грудные и плечевые мышцы.

Когда вы выбираете гантели для тренировок, ориентируйтесь на тот вес, который позволяет выполнить 8-12 повторений с максимальным напряжением в мышцах к концу сета. Если вам удается легко выполнить упражнение, переходите к большему весу. Однако, чтобы избежать травм, важно следить за техникой выполнения упражнений. Если форма начинает нарушаться, лучше остановиться.

1. Лежачие пуловеры на скамье

Это простое упражнение, которое помогает развивать грудные мышцы. Оно выполняется на скамье, при этом ноги согнуты, а стопы стоят на полу.

Техника выполнения:

Лягте на скамью, возьмите по гантели в каждую руку и вытяните руки вверх, так чтобы они образовали угол в 180 градусов. Локти должны быть прямыми. Опускайте руки вперед, пока они не окажутся прямо над головой (под углом 90 градусов). После этого возвращайтесь в исходное положение, не спеша.

Выполните 8-10 повторений. Старайтесь делать упражнение медленно, контролируя каждый этап. Начните с одного подхода, постепенно увеличивая количество повторений и подходов.

2. Односторонний жим гантелей

Это вариация классического жима гантелей. Однако при таком упражнении вы используете только одну руку, что помогает проработать мышцы груди, а также задействовать мышцы кора для стабилизации тела.

Техника выполнения:

Лягте на скамью, так чтобы спина оставалась на ней, а таз был поднят вверх. Ноги должны быть согнуты в коленях под углом 90 градусов. Одна рука удерживает гантель, согнув локоть до уровня скамьи, затем выпрямляется в верхней точке. В этой позе вторая рука не должна держать гантель — она остается на полу или выше головы.

Сделайте 2 подхода по 6 повторений на каждую руку, постепенно увеличивая количество подходов до четырех.

3. Подъемы таза с гантелями

Подъемы таза с гантелями — это отличное упражнение для тренировки ягодичных мышц. Здесь гантели не используются для поднятия, а только для дополнительной нагрузки на тазовую область.

Техника выполнения:

Лягте на скамью так, чтобы только верхняя часть спины находилась на поверхности, а ягодицы оставались в воздухе. Поставьте ноги на пол, согнув их в коленях. Положите гантели на бедра. Медленно опускайте таз вниз, а затем поднимайте его, сжимая ягодицы в верхней точке.

Начните с двух подходов по 8-10 повторений. Упражнение можно выполнять и на полу.

Другие упражнения и растяжки, лежа

Не все упражнения с гантелями ограничиваются тренажерным залом или специальными скамьями. Можно выполнять растяжки и некоторые тренировки прямо в постели. Например, растяжка боковых мышц бедра, вытягивание одной ноги или поза ребенка — все это можно сделать, не вставая с места.

Кроме того, лежачие тренировки могут быть полезны тем, кто получил травму нижней части тела, такой как разрыв связки или перелом голеностопа. В таком случае вы можете тренировать верхнюю часть тела, выполняя упражнения с гантелями для рук и груди.

Тренировки с гантелями, выполняемые лежа, такие, как пуловеры или подъемы таза, могут стать эффективным способом работы с определенными мышечными группами, такими как грудные и ягодичные мышцы. Подбирайте подходящий вес гантелей, постепенно увеличивая нагрузку, и следите за правильной техникой. Если во время тренировки возникают резкие боли или неприятные ощущения, лучше прекратить упражнение и обратиться за медицинской консультацией.