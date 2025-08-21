Опасный ритуал миллионов: почему врачи запрещают отдыхать после приёма пищи
Многие считают отдых после плотного обеда или ужина безобидной привычкой. Однако эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале предупредила: эта привычка может привести не только к дискомфорту, но и к опасным для жизни последствиям.
Грыжа и угроза кровотечения
Врач пояснила, что привычка ложиться после приема пищи повышает риск развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
"Часть желудка и даже нижний отдел пищевода могут смещаться в грудную полость. В тяжелых случаях возможны желудочно-кишечные кровотечения — уже угроза жизни", — подчеркнула Павлова.
Рефлюкс и изжога
Лежачее положение облегчает попадание желудочного сока в пищевод. Это раздражает слизистую и становится причиной жжения за грудиной, отрыжки и неприятного привкуса во рту.
Нарушение пищеварения и сна
Помимо этого, организм хуже переваривает еду, когда человек отдыхает горизонтально. Результат — вздутие, тяжесть в животе и проблемы со сном.
