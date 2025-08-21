Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сон
Сон
© freepik.com by drobotdean is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:32

Опасный ритуал миллионов: почему врачи запрещают отдыхать после приёма пищи

Эндокринолог Павлова назвала угрозы для пищеварения и сна при отдыхе после еды

Многие считают отдых после плотного обеда или ужина безобидной привычкой. Однако эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале предупредила: эта привычка может привести не только к дискомфорту, но и к опасным для жизни последствиям.

Грыжа и угроза кровотечения
Врач пояснила, что привычка ложиться после приема пищи повышает риск развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

"Часть желудка и даже нижний отдел пищевода могут смещаться в грудную полость. В тяжелых случаях возможны желудочно-кишечные кровотечения — уже угроза жизни", — подчеркнула Павлова.

Рефлюкс и изжога
Лежачее положение облегчает попадание желудочного сока в пищевод. Это раздражает слизистую и становится причиной жжения за грудиной, отрыжки и неприятного привкуса во рту.

Нарушение пищеварения и сна
Помимо этого, организм хуже переваривает еду, когда человек отдыхает горизонтально. Результат — вздутие, тяжесть в животе и проблемы со сном.

