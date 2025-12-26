Симптомы не насторожили, последствия оказались критическими: история спасения в Перми

История 16-летней жительницы Перми стала редким и тревожным примером того, как вирусное заболевание может за считанные часы привести к критическому состоянию. Подросток потеряла почти весь кожный покров, однако врачам удалось спасти ей жизнь. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Болезнь, начавшаяся как простуда

Все началось с симптомов, которые не вызывали серьезных опасений: боль в горле и повышенная температура. Однако уже спустя несколько часов состояние девушки резко ухудшилось. На коже появились болезненные пятна, которые стремительно превращались в пузыри. Они лопались, оставляя участки, похожие на тяжелые ожоги.

После осмотра и экстренной госпитализации врачи-инфекционисты поставили диагноз — синдром Лайелла, редкое и крайне опасное заболевание, при котором происходит массивное отторжение кожи.

Что такое синдром Лайелла

Медики поясняют, что синдром Лайелла относится к жизнеугрожающим токсико-аллергическим состояниям. Он требует немедленного лечения в условиях стационара из-за высокого риска обезвоживания, сепсиса и поражения внутренних органов.

"Это тяжелое, жизнеугрожающее токсико-аллергическое состояние, требующее немедленного стационарного лечения из-за риска обезвоживания, сепсиса и поражения внутренних органов. Особенность токсико-аллергического синдрома в массивном отторжении эпидермиса — верхнего слоя кожи. Малейшее прикосновение к телу приводит к тому, что кожа моментально вздувается и снимается, словно чулок", — объяснили врачи.

Причины и лечение

По словам заведующей отделением аллергологии-иммунологии Пермской краевой клинической больницы Марии Тарасовой, подобная реакция чаще всего возникает из-за токсического воздействия лекарственных препаратов или других веществ, включая различные смеси для вейпов. В данном случае заболевание развивалось стремительно и охватило до 95% кожных покровов.

Пациентка провела месяц в реанимации. Врачи не только боролись с сепсисом и восстанавливали кожу, но и постоянно контролировали работу всех органов и систем, которые могли пострадать из-за тяжелой аллергической реакции.

Восстановление после критического состояния

За время лечения часть кожных покровов восстановилась самостоятельно. Однако для замещения около 15% кожи потребовалась пересадка. По информации Минздрава региона, состояние пациентки удалось стабилизировать, и сейчас она проходит дальнейшую реабилитацию.