Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
раскопки
раскопки
© https://commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:03

Древнее Эллады: как одна находка в Турции похоронила миф о греческом архитектурном превосходстве

Археологическая экспедиция в Сардисе выявила новый уровень развития Лидии

Археологи совершили открытие, которое заставляет по-новому взглянуть на древнюю Лидию. Во время раскопок в Сардисе — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции — была обнаружена монументальная дворцовая постройка, датируемая VIII веком до н. э. Эта находка не только удревняет историю лидийской урбанизации, но и ставит под сомнение прежние гипотезы о культурных истоках этого народа.

Глубоко под слоями истории

Работы велись под руководством профессора Николаса Кэхилла из Висконсинского университета в Мадисоне. Учёные проделали путь сквозь культурные слои персидского, эллинистического, римского и византийского периодов, достигнув руин на глубине почти восьми метров. Помимо дворца, были найдены:

  • богатые жилые дома,
  • террасные сооружения,
  • около 30 бронзовых наконечников стрел,
  • фрагменты человеческих останков,
  • девять серебряных монет — одних из древнейших в мире.

Архитектура, опережающая время

Долгое время считалось, что лидийцы начали строить города лишь в VII веке до н. э., заимствуя технологии у греков. Однако стены дворца высотой более 6 метров и толщиной до 2 метров говорят об обратном: лидийцы обладали развитой строительной культурой уже в VIII веке до н. э.

"Это важно, поскольку в VIII веке до н. э. в греческих городах всё ещё строили небольшие дома. Лидийцы же уже возводили монументальные террасы и сооружения, черпая вдохновение на востоке. Они не были производными от греческой культуры, они представляли собой ярко выраженную анатолийскую цивилизацию", — отметил Кэхилл.

Некоторые элементы могут указывать на влияние фригийцев, однако в целом дворец демонстрирует уникальное лидийское архитектурное мастерство.

Столица богатства и инноваций

Сарды были столицей Лидийского царства — могущественного государства, контролировавшего важные торговые пути, включая Персидскую царскую дорогу. Именно здесь, как считается, начали чеканить первые в мире монеты из электрума. Находка серебряных монет на территории дворца лишь укрепляет этот статус.

Сейчас Сардис представляет собой многослойный памятник, где можно увидеть следы разных эпох:

  • храм Артемиды,
  • крупнейшую синагогу античности,
  • римские бани и гимнасий,
  • христианскую базилику,
  • королевские погребальные курганы (тумулюсы).

Новый дворец расположен в километре восточнее гимнасия. Его масштабы позволяют предположить, что он был не только резиденцией, но и политико-церемониальным центром.

Раскопки на сезон завершены, памятник законсервирован. Исследования продолжатся в следующем году. Сардис остаётся ключом к пониманию того, как анатолийские цивилизации влияли на древний мир — и сколько ещё тайн скрыто под землёй.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Gadget Hacks опубликовал список iPhone, которые получат обновление до iOS 26 сегодня в 14:12

iOS 26 принесла не только новые функции, но и чёрный список устройств: проверяйте свой

Узнайте, какие iPhone и iPad получат долгожданные обновления до iOS 26 и iPadOS 26, а какие останутся без новшеств в этом году. Проверьте совместимость ваших устройств заранее!

Читать полностью » Шансы столкновения с астероидом: насколько оправданы затраты на защиту Земли сегодня в 14:04

Один шанс на миллион: миф или реальность столкновения с астероидом – что говорят учёные

Узнайте реальную вероятность гибели от столкновения с астероидом в течение жизни. Сравнение рисков, оценка учёных и меры по защите Земли. Насколько велика угроза?

Читать полностью » Ученые раскрыли секрет образования соляных отложений в Мёртвом море сегодня в 13:56

Мёртвое море как окно в прошлое Земли: соляные отложения расскажут о глобальных изменениях климата

Новое исследование проливает свет на процесс формирования соляных гигантов в Мёртвом море. Узнайте, как климат и температура влияют образование уникальных геологических структур.

Читать полностью » Как уменьшение льда в Антарктиде может вызвать глобальное потепление: позиции ученых сегодня в 12:56

Западный Антарктический ледяной щит: больший риск, чем вы думали — как это связано с вашей жизнью

Ученые бьют тревогу: Антарктида вступает в новую эпоху нестабильности с серьезными последствиями для всего мира. Узнайте, что вы можете сделать уже сегодня.

Читать полностью » Лазерное открытие: как новые технологии изменят наши представления об океанах сегодня в 11:56

Ученые зафиксировали невидимые воздушные потоки с помощью лазера — открытие, которое изменит климатические модели

Новое исследование с использованием лазерных технологий раскрывает секреты обмена энергии между атмосферой и океаном, улучшая климатические модели.

Читать полностью » Почему гимпи-гимпи является одним из самых опасных растений мира — невероятные факты сегодня в 10:56

Древний яд гимпи-гимпи: почему исследователи не могут объяснить его жгучую боль — удивительные открытия

Узнайте о гимпи-гимпи, растении с ужасными жалящими волосками, вызывающими длительные страдания — жгучая боль, новые открытия и традиционные методы лечения.

Читать полностью » ДНК древних жителей Альтиплано раскрывает тайну их исчезновения сегодня в 10:08

Пропавшие без вести: ДНК расскажет, что случилось с первыми жителями Альтиплано

Уникальная ДНК древних жителей Альтиплано проливает свет на их загадочное исчезновение. Генетический анализ раскрыл миграции и историю региона.

Читать полностью » Древние археи и новые антибиотики: как они могут спасти здоровье человечества сегодня в 9:55

Искусственный интеллект и археи: как 12 000 пептидов даруют надежду на новые антибиотики

Исследования показывают уникальный потенциал архей в разработке новых антибиотиков. Искусственный интеллект помогает выявить тысячи перспективных пептидов для борьбы с устойчивыми бактериями.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Пермский край и Югра получат более 4,8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
СЗФО

С 1 сентября в Петербурге вводятся ограничения на ночную продажу алкоголя в "наливайках"
Туризм

Российская сотрудница Emirates показала, как создаётся образ стюардессы с красной помадой
Наука и технологии

Учёные нашли редкий кельтский артефакт II века до н.э. в Баварии
Спорт и фитнес

Тренер Джен Вайдерстром представила комплекс упражнений для всего тела
Садоводство

В Европе создают удобрения и биоразлагаемые горшки на основе кофейных отходов
СКФО

ФСБ предотвратила попытку теракта в аэропорту Владикавказа
ЮФО

В Крыму ослабили ограничения на мобильный интернет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru