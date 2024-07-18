Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила амбициозную программу в случае своего повторного избрания на пост. Согласно информации, опубликованной агентством Reuters, она намерена трансформировать Европейский союз в оборонное объединение и создать единую систему противовоздушной обороны для всего региона.

В своем программном выступлении фон дер Ляйен обозначила ряд ключевых оборонных инициатив, представляющих общеевропейский интерес. Среди них особое внимание уделяется формированию воздушного щита Европы и усилению кибербезопасности.

Лидер Еврокомиссии подчеркнула свое намерение сконцентрироваться на создании полноценного европейского оборонного альянса. При этом она заверила, что в случае переизбрания на второй пятилетний срок не откажется от реализации экологической повестки.

Стоит отметить, что не все европейские политики разделяют энтузиазм относительно деятельности фон дер Ляйен. Так, глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто критически оценил ее работу, заявив, что под ее руководством Европа утратила единство.

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