Минобороны отчиталось об утреннем ударе России по Львову

Утром 4 сентября российская армия нанесла массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) во Львове. Об этом сообщает Минобороны России во время очередной сводки по ситуации в зоне проведения спецоперации.
"Сегодня утром Вооруженными Силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности", — констатируют в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что удар наносился гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал", а также беспилотниками. Кроме того, отмечается, что на объекте ОПК производились и ремонтировались электронные компоненты авиационной техники, а также ракетного вооружения для украинской армии.
В МО РФ отметили, что все назначенные цели были достигнуты, объекты поражены.
Ранее украинские СМИ сообщали о том, что в городе были слышны взрывы.
Фото: russianplanes.net/Alex Beltyukov
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