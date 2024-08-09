Морские львы помогли раскрыть секреты подводного мира у берегов Австралии

В декабре 2022 года и августе 2023 года ученые из Университета Южной Австралии установили миниатюрные камеры и GPS-трекеры на восемь самок морских львов, обитающих в двух колониях на острове Олив и в заливе Сил в Южной Австралии.

В результате исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science (FMS), было отснято 89 часов видеоматериала, который предоставил ученым уникальные данные о том, что находится под поверхностью океана. Эти видеозаписи позволили не только лучше понять мировые океанические экосистемы, но и составить карту среды обитания морских львов площадью 5000 квадратных километров.

Кроме того, данные помогли получить больше информации о морских животных, находящихся под угрозой исчезновения или уже быстро исчезающих.

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