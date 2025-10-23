Минское шоссе обошло Рублёвку: в Подмосковье нашли самый дорогой дом России

Подмосковье давно считается "золотым поясом" России. Здесь сосредоточены роскошные резиденции, элитные коттеджи и исторические усадьбы, где стоимость квадратного метра сопоставима с недвижимостью в мировых столицах. Согласно данным агентства "Intermark загородная недвижимость", самым дорогим домом в Московской области на сегодня признана резиденция на Минском шоссе стоимостью около 100 миллионов долларов - это 8,1 миллиарда рублей.

Этот лот не только стал рекордсменом по цене, но и воплощает представление о комфорте и статусе в премиум-сегменте загородной недвижимости.

Резиденция на Минском шоссе: 1,4 тысячи "квадратов" роскоши

Главный рекордсмен рейтинга расположен в экологически чистом районе, утопающем в зелени. Площадь резиденции — около 1 400 квадратных метров, а участок превышает пять гектаров.

Сам особняк построен в классическом стиле, в окружении вековых сосен, создающих атмосферу приватности и уюта. Архитектура выполнена в духе европейских загородных вилл: симметрия фасада, колонны, кованые балконы и просторные террасы.

На территории оборудованы гостевые дома, гараж, а также целый комплекс для отдыха и спорта:

бассейн с панорамным остеклением;

SPA-зона с баней и хаммамом;

фитнес-зал ;

теннисный корт.

Такая планировка делает дом не просто местом проживания, а настоящим загородным клубом частного формата.

Второе место: дом на Рублёво-Успенском шоссе

На втором месте рейтинга расположился дом площадью 4 000 квадратных метров, оценённый в 6 миллиардов рублей. Он находится в элитном коттеджном посёлке на Рублёво-Успенском шоссе - традиционном адресе для политиков, бизнесменов и деятелей искусства.

Рублёвка по-прежнему сохраняет репутацию самой престижной локации Подмосковья, где владения скрыты за вековыми деревьями, а уровень инфраструктуры сопоставим с лучшими мировыми резиденциями.

Третье место: поместье во французском стиле

Замыкает тройку лидеров поместье во французском стиле на Минском шоссе. Его площадь — около 2 000 квадратных метров, а стоимость приближается к 5,3 миллиарда рублей.

Особняк выполнен в духе старинных шато: светлые фасады, изящные башенки, декоративные карнизы и французские окна в пол. Внутри — шесть спален, SPA-комплекс и просторная гостиная с камином.

По данным агентства, объекты в ценовом сегменте от 4 миллиардов рублей реализуются в закрытом формате, и информация о владельцах и сделках практически не попадает в публичное пространство.

Сравнение: что предлагают топ-3 особняка