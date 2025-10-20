От пыльной розы до изумруда: самые благородные цвета Pantone для вашего дома

Выбор правильной цветовой гаммы — один из самых важных этапов оформления квартиры. Именно оттенки задают настроение, делают пространство уютным, стильным или торжественным. Как отмечают дизайнеры, цвета из палитры Pantone помогают создать атмосферу утончённой элегантности, добавляя интерьеру характер и глубину.

В этом материале рассмотрим пять благородных оттенков, которые помогут превратить даже простое жильё в стильное и гармоничное пространство.

"Правильный цвет работает как музыка — задаёт ритм и создаёт настроение. Один оттенок способен сделать интерьер богаче и теплее", — отмечают специалисты по интерьерному дизайну.

Бежевый Summer Sand: тепло и естественность

Тёплый песочный оттенок Summer Sand 12-0908 TCX напоминает о солнечном побережье. Он универсален, легко комбинируется с другими тонами — белым, серым, оливковым.

Этот цвет идеально подходит для стен и мягкой мебели, а также для текстиля — штор, подушек и ковров. Он придаёт помещению уют и мягкость, особенно в сочетании с натуральными материалами — деревом, ротангом, хлопком.

"Тёплый бежевый создаёт уютную атмосферу и идеально подходит как для стен, так и мебели", — советуют дизайнеры.

Совет: используйте Summer Sand в комнатах, где хочется спокойствия — в спальне, гостиной или кабинете.

Белый Marshmallow: простор и чистота

Нежный белый с лёгким кремовым оттенком — Marshmallow 11-4300 TCX - символ гармонии и света. Он делает помещение визуально просторнее и отражает естественное освещение.

Этот цвет часто применяют для отделки стен, потолков и мебели. В сочетании с тёмными элементами — чёрными рамами, латунной фурнитурой или мебелью из тёмного дерева — Marshmallow создаёт эффект изысканного контраста.

"Цвет отражает свет, делая помещение более светлым и просторным", — поясняют эксперты по интерьеру.

Как использовать: Marshmallow подходит для небольших квартир, где важно визуально расширить пространство. С ним удачно смотрятся серые, пудровые и пастельные акценты.

Яркий Bright White: символ минимализма и роскоши

Классический белый оттенок Bright White 11-0601 TCX - воплощение чистоты и современного стиля. Он универсален и прекрасно подходит для интерьеров в духе минимализма, сканди и неоклассики.

"Яркий белый цвет — классика, которая никогда не выходит из моды. Он символизирует элегантность и минимализм", — отмечают дизайнеры.

Bright White можно сочетать с хромированными или латунными элементами, создавая современный образ с намёком на люкс. Если добавить яркие акценты — изумрудные, терракотовые или синие, — комната станет динамичнее и живее.

Совет: используйте этот цвет для отделки кухни и ванной — он делает их визуально чище и аккуратнее.

Dusty Rose: нежность и романтика

Мягкий и утончённый оттенок Dusty Rose 17-1718 TCX стал настоящим символом элегантности. Он не такой яркий, как классический розовый, и благодаря приглушённости выглядит дорого и изысканно.

"Пыльная роза привносит теплоту и уют в интерьер, прекрасно подходит для текстиля и акцентных стен", — отмечают дизайнеры.

Этот цвет хорошо сочетается с серыми, белыми и золотыми тонами. В гостиной он создаёт атмосферу уюта, в спальне — ощущение нежности, а в ванной — изысканную лёгкость.

Идея: попробуйте комбинировать Dusty Rose с латунными деталями и мягкими тканями — бархатом или вельветом. Такой дуэт выглядит особенно дорого.

Deep Emerald: благородство и глубина

Глубокий изумрудный оттенок Deep Emerald 17-5641 TCX добавляет пространству утончённости и аристократичности. Этот цвет отлично подходит для обивки мебели, декоративных панелей или акцентных стен.

"Deep Emerald хорошо сочетается с золотыми и бронзовыми элементами декора, создавая роскошную атмосферу", — подчёркивают специалисты.

Он гармонирует с нейтральными тонами — серым, бежевым, белым. В сочетании с деревом и металлом изумрудный цвет придаёт интерьеру глубину и дороговизну.

Совет: используйте Deep Emerald в акцентах — подушках, шторах, панно. Даже небольшие вкрапления сделают интерьер выразительным.

Таблица: как оттенки Pantone влияют на восприятие пространства