Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:48

От пыльной розы до изумруда: самые благородные цвета Pantone для вашего дома

Пять благородных оттенков Pantone для элегантного оформления квартиры

Выбор правильной цветовой гаммы — один из самых важных этапов оформления квартиры. Именно оттенки задают настроение, делают пространство уютным, стильным или торжественным. Как отмечают дизайнеры, цвета из палитры Pantone помогают создать атмосферу утончённой элегантности, добавляя интерьеру характер и глубину.

В этом материале рассмотрим пять благородных оттенков, которые помогут превратить даже простое жильё в стильное и гармоничное пространство.

"Правильный цвет работает как музыка — задаёт ритм и создаёт настроение. Один оттенок способен сделать интерьер богаче и теплее", — отмечают специалисты по интерьерному дизайну.

Бежевый Summer Sand: тепло и естественность

Тёплый песочный оттенок Summer Sand 12-0908 TCX напоминает о солнечном побережье. Он универсален, легко комбинируется с другими тонами — белым, серым, оливковым.

Этот цвет идеально подходит для стен и мягкой мебели, а также для текстиля — штор, подушек и ковров. Он придаёт помещению уют и мягкость, особенно в сочетании с натуральными материалами — деревом, ротангом, хлопком.

"Тёплый бежевый создаёт уютную атмосферу и идеально подходит как для стен, так и мебели", — советуют дизайнеры.

Совет: используйте Summer Sand в комнатах, где хочется спокойствия — в спальне, гостиной или кабинете.

Белый Marshmallow: простор и чистота

Нежный белый с лёгким кремовым оттенком — Marshmallow 11-4300 TCX - символ гармонии и света. Он делает помещение визуально просторнее и отражает естественное освещение.

Этот цвет часто применяют для отделки стен, потолков и мебели. В сочетании с тёмными элементами — чёрными рамами, латунной фурнитурой или мебелью из тёмного дерева — Marshmallow создаёт эффект изысканного контраста.

"Цвет отражает свет, делая помещение более светлым и просторным", — поясняют эксперты по интерьеру.

Как использовать: Marshmallow подходит для небольших квартир, где важно визуально расширить пространство. С ним удачно смотрятся серые, пудровые и пастельные акценты.

Яркий Bright White: символ минимализма и роскоши

Классический белый оттенок Bright White 11-0601 TCX - воплощение чистоты и современного стиля. Он универсален и прекрасно подходит для интерьеров в духе минимализма, сканди и неоклассики.

"Яркий белый цвет — классика, которая никогда не выходит из моды. Он символизирует элегантность и минимализм", — отмечают дизайнеры.

Bright White можно сочетать с хромированными или латунными элементами, создавая современный образ с намёком на люкс. Если добавить яркие акценты — изумрудные, терракотовые или синие, — комната станет динамичнее и живее.

Совет: используйте этот цвет для отделки кухни и ванной — он делает их визуально чище и аккуратнее.

Dusty Rose: нежность и романтика

Мягкий и утончённый оттенок Dusty Rose 17-1718 TCX стал настоящим символом элегантности. Он не такой яркий, как классический розовый, и благодаря приглушённости выглядит дорого и изысканно.

"Пыльная роза привносит теплоту и уют в интерьер, прекрасно подходит для текстиля и акцентных стен", — отмечают дизайнеры.

Этот цвет хорошо сочетается с серыми, белыми и золотыми тонами. В гостиной он создаёт атмосферу уюта, в спальне — ощущение нежности, а в ванной — изысканную лёгкость.

Идея: попробуйте комбинировать Dusty Rose с латунными деталями и мягкими тканями — бархатом или вельветом. Такой дуэт выглядит особенно дорого.

Deep Emerald: благородство и глубина

Глубокий изумрудный оттенок Deep Emerald 17-5641 TCX добавляет пространству утончённости и аристократичности. Этот цвет отлично подходит для обивки мебели, декоративных панелей или акцентных стен.

"Deep Emerald хорошо сочетается с золотыми и бронзовыми элементами декора, создавая роскошную атмосферу", — подчёркивают специалисты.

Он гармонирует с нейтральными тонами — серым, бежевым, белым. В сочетании с деревом и металлом изумрудный цвет придаёт интерьеру глубину и дороговизну.

Совет: используйте Deep Emerald в акцентах — подушках, шторах, панно. Даже небольшие вкрапления сделают интерьер выразительным.

Таблица: как оттенки Pantone влияют на восприятие пространства

Оттенок Эффект в интерьере Лучше всего подходит для Сочетается с
Summer Sand Уют, естественность Спальня, гостиная Белый, серый, дерево
Marshmallow Свет, простор Кухня, прихожая Тёмное дерево, латунь
Bright White Современность, чистота Ванная, кабинет Металл, насыщенные акценты
Dusty Rose Нежность, романтика Спальня, гостиная Серый, золото
Deep Emerald Роскошь, глубина Гостиная, кабинет Бежевый, бронза

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком много яркого белого.
    Последствие: интерьер становится холодным и безжизненным.
    Альтернатива: добавьте тёплые оттенки — бежевый, пудровый, древесный.

  • Ошибка: сочетать насыщенные цвета без нейтрального фона.
    Последствие: помещение теряет визуальный баланс.
    Альтернатива: оставьте основную палитру светлой, а тёмные тона используйте дозированно.

  • Ошибка: применять изумрудный цвет на всех стенах.
    Последствие: пространство визуально уменьшается.
    Альтернатива: использовать Deep Emerald в акцентах или одной зоне.

Советы шаг за шагом: как подобрать палитру для квартиры

  1. Определите настроение. Хотите спокойствие — выбирайте бежевые и розовые оттенки, динамику — белый и зелёный.

  2. Начните с нейтральной базы. Белый, бежевый или серый помогут уравновесить яркие акценты.

  3. Добавьте текстуры. Глянцевая плитка, бархат, дерево подчеркнут глубину цвета.

  4. Играйте с освещением. Тёплый свет делает интерьер мягче, холодный — строже.

  5. Следите за балансом. Не больше трёх основных оттенков в одной комнате.

А что если комната маленькая

В небольших квартирах важно не перегружать цветом. Лучше использовать светлую базу — Marshmallow или Bright White — а акценты расставлять с помощью текстиля или декора. Глубокие тона, такие как Deep Emerald или Dusty Rose, применяйте точечно: подушки, картины, кресло.

Мифы и правда

Миф 1. Белые стены делают интерьер скучным.
Правда. Белый оттенок — фон для любых акцентов, он подчёркивает фактуры и мебель.

Миф 2. Розовый цвет подходит только для женских интерьеров.
Правда. Пыльная роза универсальна: в сочетании с серым и латунью выглядит солидно и благородно.

Миф 3. Изумрудный уместен только в классике.
Правда. Deep Emerald прекрасно вписывается и в современные интерьеры — лофт, минимализм, эклектику.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать базовый цвет?
Ориентируйтесь на освещение: в тёмных комнатах лучше использовать Marshmallow или Bright White, в солнечных — Summer Sand или Dusty Rose.

Можно ли сочетать холодные и тёплые оттенки?
Да, но важно соблюдать баланс — холодный белый с тёплым бежевым, изумруд с кремовым.

Как добавить роскоши без ремонта?
Достаточно заменить текстиль, добавить декоративные подушки и детали в бронзе или золоте.

Какие цвета визуально увеличивают помещение?
Светлые: Marshmallow, Bright White, Summer Sand.

