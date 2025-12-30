Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Красная Поляна
Красная Поляна
© commons.wikimedia.org by Rost.galis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:25

Отпуск на миллион — и это не за границей: как курорты встретили Новый год

Новогодний отдых в Красной Поляне обошёлся в 1,2 млн рублей — Readovka

Новогодние праздники в России в этом году обернулись рекордными тратами для части туристов, и особенно это заметно на горнолыжных курортах. Стоимость отдыха в отдельных локациях достигла таких уровней, что бронирования сравнимы с зарубежными люксовыми направлениями. Об этом, но не первым предложением, сообщает издание Readovka со ссылкой на данные сервиса бронирования "Островок".

Красная Поляна — лидер по стоимости отдыха

Абсолютным лидером по дороговизне новогоднего отдыха стала Красная Поляна. Именно здесь было зафиксировано самое затратное бронирование на праздничный период в России. Семья из трёх взрослых и одного ребёнка забронировала два номера категории "делюкс" в пятизвёздочном отеле на шесть ночей, заплатив за проживание 1,2 млн рублей.

Эта сумма стала рекордной среди всех новогодних бронирований внутри страны. Высокая стоимость объясняется сочетанием пикового спроса, уровня отеля и продолжительности проживания в период максимальной туристической нагрузки.

Индивидуальные бронирования премиум-класса

Не менее показательной оказалась ситуация с индивидуальными поездками. Самое дорогое одиночное бронирование также пришлось на Красную Поляну. Один турист арендовал номер в пятизвёздочном отеле на восемь ночей, заплатив за отдых 380 тыс. рублей.

Эксперты рынка отмечают, что подобные суммы свидетельствуют о сохраняющемся спросе на премиальный внутренний туризм, несмотря на общий рост цен и ограниченность предложений в высокий сезон.

Где ещё отдыхали дороже всего

Анализ средней стоимости проживания в новогоднюю неделю показал, что высокие цены характерны не только для курортов Сочи. В число самых дорогих направлений также вошли Архыз, Териберка и Шерегеш, которые стабильно пользуются спросом у любителей зимнего отдыха.

Средняя цена за ночь в этот период составила 19,6 тыс. рублей в Эсто-Садке, 16,6 тыс. рублей в Архызе, 15,2 тыс. рублей в Териберке и 15,1 тыс. рублей в Шерегеше. Эти показатели отражают высокий интерес к горнолыжным и северным направлениям на фоне ограниченного номерного фонда.

Тренды новогоднего туризма

Специалисты отмечают, что рост стоимости новогоднего отдыха связан не только с инфляцией, но и с перераспределением спроса в пользу внутренних направлений. Курорты с развитой инфраструктурой и стабильным качеством сервиса становятся точками притяжения для туристов, готовых платить за комфорт и праздничную атмосферу.

В результате новогодние каникулы всё чаще превращаются в период максимальной загрузки и максимальных цен, особенно в популярных курортных локациях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шанлыурфа в Турции объединяет Балыклыгёль и пещеру Ибрагима в одном квартале — CNN Travel вчера в 16:37
Приехала в Шанлыурфу и почувствовала, что легенды здесь живые: “Город пророков” удивил сразу

Откройте для себя Шанлыурфу, где древние легенды, мифы и религия тесно переплетены. Исследуйте священные места, полные историй и эмоций.

Читать полностью » Резкая смена климата ухудшает самочувствие в первые дни — инструктор Алешкин вчера в 13:23
Приехали в жару — и стало плохо: почему организму нельзя приказывать привыкать быстрее

Резкая смена климата может испортить любое путешествие. Инструктор по выживанию объяснил, сколько времени нужно организму и каких ошибок стоит избегать.

Читать полностью » Пограничники Таиланда остановили сухопутный въезд россиян по безвизу — ТурПром вчера в 13:15
Поехал через Лаос, как раньше, — но в Таиланд не пустили: новые правила стали сюрпризом

Таиланд ужесточил контроль на сухопутных границах: россияне всё чаще получают отказы во въезде по старым визовым схемам.

Читать полностью » Снегопады перегрузили дороги к горнолыжному курорту Улудаг — Турпром вчера в 13:15
Думал, будет спокойно, но Улудаг завалило снегом: вот что увидел на подъезде

Обильные снегопады запустили активный горнолыжный сезон в Турции, но наплыв туристов уже привёл к пробкам и перегруженным трассам.

Читать полностью » Питание в районе Патонг оказалось дороже других районов Пхукета — Турпром вчера в 13:15
Ехали за дешёвым Пхукетом — попали в дорогую ловушку: Патонг ломает бюджет

Туристы все чаще признают Патонг самым дорогим районом Пхукета, где отпуск легко выходит за рамки запланированного бюджета.

Читать полностью » Дорожная инфраструктура Бали не справилась с ростом турпотока — Турпром вчера в 13:15
Рай на фото — испытание в жизни: изнанка Бали, о которой не предупреждают

За пределами курортов Бали туристы сталкиваются с пробками, социальными контрастами и бытовыми проблемами, которые редко попадают в соцсети.

Читать полностью » Жительница Перми отказалась от повторных поездок в Египет после отдыха — Турпром вчера в 13:15
Поехала в Египет за мечтой — и поняла, почему больше туда не вернусь

Туристка из Перми рассказала, почему разочаровалась в Египте и решила больше туда не возвращаться, несмотря на море и солнце.

Читать полностью » Байкал включили в список направлений зимних экскурсий — эксперты вчера в 12:40
Зима рассыпала чудеса по стране: россияне рванули туда, где праздник выглядит совсем иначе

Зимние каникулы в России перестали быть компромиссом. Эксперты назвали направления, где праздник ощущается особенно ярко — от древних городов до ледяного Байкала.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Каждый четвертый ребенок 7–9 лет в Европе имеет лишний вес — Европейское бюро ВОЗ
Красота и здоровье
Прогулки на улице снижают риск заражения в праздники — вирусолог Зверев
Экономика
Юрист Исмаилов рассказал, за какие подарки на Новый год нужно платить НДФЛ
Наука
Марс мог стать обитаемым раньше Земли — Шон Джордан доцент химии
Еда
Горчица и сметана станут заменой майонеза на новогоднем столе — диетолог Соломатина
Красота и здоровье
Врачи советуют менять привычки при высоком холестерине — Daily Mail
Красота и здоровье
Ретро-наушники безопасны для ушей — отоларинголог Лесков
Общество
Фотографии роскошных застолий могут заинтересовать ФНС — финансист Бархота
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet