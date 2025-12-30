Отпуск на миллион — и это не за границей: как курорты встретили Новый год

Новогодние праздники в России в этом году обернулись рекордными тратами для части туристов, и особенно это заметно на горнолыжных курортах. Стоимость отдыха в отдельных локациях достигла таких уровней, что бронирования сравнимы с зарубежными люксовыми направлениями. Об этом, но не первым предложением, сообщает издание Readovka со ссылкой на данные сервиса бронирования "Островок".

Красная Поляна — лидер по стоимости отдыха

Абсолютным лидером по дороговизне новогоднего отдыха стала Красная Поляна. Именно здесь было зафиксировано самое затратное бронирование на праздничный период в России. Семья из трёх взрослых и одного ребёнка забронировала два номера категории "делюкс" в пятизвёздочном отеле на шесть ночей, заплатив за проживание 1,2 млн рублей.

Эта сумма стала рекордной среди всех новогодних бронирований внутри страны. Высокая стоимость объясняется сочетанием пикового спроса, уровня отеля и продолжительности проживания в период максимальной туристической нагрузки.

Индивидуальные бронирования премиум-класса

Не менее показательной оказалась ситуация с индивидуальными поездками. Самое дорогое одиночное бронирование также пришлось на Красную Поляну. Один турист арендовал номер в пятизвёздочном отеле на восемь ночей, заплатив за отдых 380 тыс. рублей.

Эксперты рынка отмечают, что подобные суммы свидетельствуют о сохраняющемся спросе на премиальный внутренний туризм, несмотря на общий рост цен и ограниченность предложений в высокий сезон.

Где ещё отдыхали дороже всего

Анализ средней стоимости проживания в новогоднюю неделю показал, что высокие цены характерны не только для курортов Сочи. В число самых дорогих направлений также вошли Архыз, Териберка и Шерегеш, которые стабильно пользуются спросом у любителей зимнего отдыха.

Средняя цена за ночь в этот период составила 19,6 тыс. рублей в Эсто-Садке, 16,6 тыс. рублей в Архызе, 15,2 тыс. рублей в Териберке и 15,1 тыс. рублей в Шерегеше. Эти показатели отражают высокий интерес к горнолыжным и северным направлениям на фоне ограниченного номерного фонда.

Тренды новогоднего туризма

Специалисты отмечают, что рост стоимости новогоднего отдыха связан не только с инфляцией, но и с перераспределением спроса в пользу внутренних направлений. Курорты с развитой инфраструктурой и стабильным качеством сервиса становятся точками притяжения для туристов, готовых платить за комфорт и праздничную атмосферу.

В результате новогодние каникулы всё чаще превращаются в период максимальной загрузки и максимальных цен, особенно в популярных курортных локациях.