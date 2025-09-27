Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Rolls-Royce Cullinan
Rolls-Royce Cullinan
© commons.wikimedia.org by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:06

Богатство на колёсах распродают с пробегом: Bentley и Rolls-Royce расходятся быстрее, чем горячие пирожки

Продажи подержанных автомобилей Luxury в России выросли на 7% в августе — "Автостат"

В России интерес к подержанным автомобилям премиум-класса продолжает расти. По данным аналитиков, рынок сегмента Luxury показывает положительную динамику уже несколько месяцев подряд, а в августе 2025 года продажи увеличились ещё на 7% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что даже в условиях экономической нестабильности россияне сохраняют высокий спрос на эксклюзивные машины с пробегом.

"Согласно данным агентства "Автостат”, в августе 2025 года россияне приобрели 233 подержанных автомобиля сегмента Luxury, что на 7% больше, чем в том же месяце прошлого года", — сказано в сообщении.

Лидеры продаж и предпочтения покупателей

По итогам августа лидером на российском рынке люксовых автомобилей стал Bentley. На долю бренда пришлось свыше 40% всех сделок — это 99 автомобилей. Каждый пятый клиент выбрал Rolls-Royce (47 машин). Далее расположились Lamborghini (37 единиц), Maserati (36), Ferrari (13) и единственный Aston Martin.

Интересно, что и в модельном рейтинге верхние строчки занимают именно Bentley и Lamborghini. На первом месте — Bentley Continental GT (49 продаж), на втором — Bentley Bentayga (28), а замыкает тройку Lamborghini Urus (27).

Сравнение: какие бренды и модели покупали чаще всего

Марка Количество в августе 2025 Доля рынка Популярные модели
Bentley 99 42% Continental GT, Bentayga
Rolls-Royce 47 20% Cullinan, Ghost
Lamborghini 37 16% Urus, Huracán
Maserati 36 15% Levante, Quattroporte
Ferrari 13 6% Portofino, Roma
Aston Martin 1 <1% DB11

Советы шаг за шагом: как покупать подержанный автомобиль класса Luxury

  1. Определитесь с бюджетом и маркой. Bentley и Rolls-Royce предлагают больше вариантов на рынке, а Ferrari или Aston Martin встречаются реже и стоят дороже.

  2. Проверяйте историю авто через сервисы вроде "Автотека" или "Carfax". Это поможет узнать о пробеге, ремонтах и ДТП.

  3. Осматривайте машину у независимого эксперта. Для дорогих моделей это особенно важно, ведь даже мелкие поломки обходятся в крупные суммы.

  4. Оформляйте страховку премиального уровня (КАСКО). Она дороже, но покрывает риски при эксплуатации люксовых автомобилей.

  5. Планируйте расходы на обслуживание. Масло, шины, оригинальные детали и сервис у дилера стоят значительно выше среднего.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка редкой модели без развитой сети сервисов.
    → Последствие: сложность с ремонтом и долгие ожидания запчастей.
    → Альтернатива: выбирать более массовые модели Bentley или Rolls-Royce.

  • Ошибка: экономия на диагностике перед покупкой.
    → Последствие: скрытые дефекты, которые вылезают уже после сделки.
    → Альтернатива: пройти проверку у независимого автоэксперта.

  • Ошибка: отказ от страхования КАСКО.
    → Последствие: высокие затраты при аварии.
    → Альтернатива: оформление полной страховки, включая риски угона и урона.

А что если…

…спрос на люксовые автомобили продолжит расти? В таком случае владельцы таких машин смогут продать их дороже через несколько лет. Эксперты считают, что люксовый сегмент в России постепенно превращается в отдельный инвестиционный инструмент: редкие модели не теряют стоимость так быстро, как массовые авто.

Плюсы и минусы подержанных люксовых автомобилей

Плюсы Минусы
Более доступная цена по сравнению с новыми Дорогой ремонт и запчасти
Престиж и комфорт Высокие страховые платежи
Медленная потеря стоимости Риск покупки автомобиля с проблемной историей
Большой выбор Bentley и Rolls-Royce Небольшое количество Ferrari и Aston Martin

FAQ

Как выбрать подержанный люксовый автомобиль?
Сначала определитесь с маркой и бюджетом, проверьте историю машины, а перед покупкой закажите диагностику у эксперта.

Сколько стоит Bentley с пробегом в России?
Средняя цена колеблется от 10 до 25 млн рублей в зависимости от модели и состояния.

Что лучше — Bentley или Rolls-Royce на вторичке?
Bentley чаще встречаются и проще в обслуживании, тогда как Rolls-Royce выигрывает в эксклюзивности и статусе.

Мифы и правда

  • Миф: подержанные люксовые авто всегда проблемные.
    Правда: многие владельцы тщательно следят за состоянием машин, и они остаются в отличном состоянии.

  • Миф: ремонт таких машин почти невозможен.
    Правда: в России всё больше сервисов, специализирующихся на Bentley, Maserati и Lamborghini.

  • Миф: страховка на люксовый автомобиль стоит как половина машины.
    Правда: КАСКО действительно дороже, но расходы сопоставимы с рисками, которые покрываются.

3 интересных факта

  1. Lamborghini Urus стал самой популярной моделью среди суперкаров с пробегом — кроссовер оказался практичнее, чем спортивные купе.

  2. Maserati за последние два года увеличил свою долю на вторичном рынке России почти вдвое.

  3. Ferrari традиционно остаётся нишевой покупкой, но интерес к ней сохраняется за счёт редкости и статуса.

Исторический контекст

  • В 2010-е годы основной спрос приходился на новые люксовые автомобили, а вторичный рынок был небольшим.

  • С 2020 года ситуация изменилась: из-за ограничений на поставки новые автомобили подорожали, и внимание покупателей переключилось на подержанные.

  • К 2025 году рынок подержанных автомобилей класса Luxury в России вырос более чем на 17% с начала года и продолжает демонстрировать стабильную динамику.

