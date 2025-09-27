Богатство на колёсах распродают с пробегом: Bentley и Rolls-Royce расходятся быстрее, чем горячие пирожки

В России интерес к подержанным автомобилям премиум-класса продолжает расти. По данным аналитиков, рынок сегмента Luxury показывает положительную динамику уже несколько месяцев подряд, а в августе 2025 года продажи увеличились ещё на 7% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что даже в условиях экономической нестабильности россияне сохраняют высокий спрос на эксклюзивные машины с пробегом.

"Согласно данным агентства "Автостат”, в августе 2025 года россияне приобрели 233 подержанных автомобиля сегмента Luxury, что на 7% больше, чем в том же месяце прошлого года", — сказано в сообщении.

Лидеры продаж и предпочтения покупателей

По итогам августа лидером на российском рынке люксовых автомобилей стал Bentley. На долю бренда пришлось свыше 40% всех сделок — это 99 автомобилей. Каждый пятый клиент выбрал Rolls-Royce (47 машин). Далее расположились Lamborghini (37 единиц), Maserati (36), Ferrari (13) и единственный Aston Martin.

Интересно, что и в модельном рейтинге верхние строчки занимают именно Bentley и Lamborghini. На первом месте — Bentley Continental GT (49 продаж), на втором — Bentley Bentayga (28), а замыкает тройку Lamborghini Urus (27).

Сравнение: какие бренды и модели покупали чаще всего

Марка Количество в августе 2025 Доля рынка Популярные модели Bentley 99 42% Continental GT, Bentayga Rolls-Royce 47 20% Cullinan, Ghost Lamborghini 37 16% Urus, Huracán Maserati 36 15% Levante, Quattroporte Ferrari 13 6% Portofino, Roma Aston Martin 1 <1% DB11

Советы шаг за шагом: как покупать подержанный автомобиль класса Luxury

Определитесь с бюджетом и маркой. Bentley и Rolls-Royce предлагают больше вариантов на рынке, а Ferrari или Aston Martin встречаются реже и стоят дороже. Проверяйте историю авто через сервисы вроде "Автотека" или "Carfax". Это поможет узнать о пробеге, ремонтах и ДТП. Осматривайте машину у независимого эксперта. Для дорогих моделей это особенно важно, ведь даже мелкие поломки обходятся в крупные суммы. Оформляйте страховку премиального уровня (КАСКО). Она дороже, но покрывает риски при эксплуатации люксовых автомобилей. Планируйте расходы на обслуживание. Масло, шины, оригинальные детали и сервис у дилера стоят значительно выше среднего.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка редкой модели без развитой сети сервисов.

→ Последствие: сложность с ремонтом и долгие ожидания запчастей.

→ Альтернатива: выбирать более массовые модели Bentley или Rolls-Royce.

Ошибка: экономия на диагностике перед покупкой.

→ Последствие: скрытые дефекты, которые вылезают уже после сделки.

→ Альтернатива: пройти проверку у независимого автоэксперта.

Ошибка: отказ от страхования КАСКО.

→ Последствие: высокие затраты при аварии.

→ Альтернатива: оформление полной страховки, включая риски угона и урона.

А что если…

…спрос на люксовые автомобили продолжит расти? В таком случае владельцы таких машин смогут продать их дороже через несколько лет. Эксперты считают, что люксовый сегмент в России постепенно превращается в отдельный инвестиционный инструмент: редкие модели не теряют стоимость так быстро, как массовые авто.

Плюсы и минусы подержанных люксовых автомобилей

Плюсы Минусы Более доступная цена по сравнению с новыми Дорогой ремонт и запчасти Престиж и комфорт Высокие страховые платежи Медленная потеря стоимости Риск покупки автомобиля с проблемной историей Большой выбор Bentley и Rolls-Royce Небольшое количество Ferrari и Aston Martin

FAQ

Как выбрать подержанный люксовый автомобиль?

Сначала определитесь с маркой и бюджетом, проверьте историю машины, а перед покупкой закажите диагностику у эксперта.

Сколько стоит Bentley с пробегом в России?

Средняя цена колеблется от 10 до 25 млн рублей в зависимости от модели и состояния.

Что лучше — Bentley или Rolls-Royce на вторичке?

Bentley чаще встречаются и проще в обслуживании, тогда как Rolls-Royce выигрывает в эксклюзивности и статусе.

Мифы и правда

Миф: подержанные люксовые авто всегда проблемные.

Правда: многие владельцы тщательно следят за состоянием машин, и они остаются в отличном состоянии.

Миф: ремонт таких машин почти невозможен.

Правда: в России всё больше сервисов, специализирующихся на Bentley, Maserati и Lamborghini.

Миф: страховка на люксовый автомобиль стоит как половина машины.

Правда: КАСКО действительно дороже, но расходы сопоставимы с рисками, которые покрываются.

3 интересных факта

Lamborghini Urus стал самой популярной моделью среди суперкаров с пробегом — кроссовер оказался практичнее, чем спортивные купе. Maserati за последние два года увеличил свою долю на вторичном рынке России почти вдвое. Ferrari традиционно остаётся нишевой покупкой, но интерес к ней сохраняется за счёт редкости и статуса.

Исторический контекст