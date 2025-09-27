Богатство на колёсах распродают с пробегом: Bentley и Rolls-Royce расходятся быстрее, чем горячие пирожки
В России интерес к подержанным автомобилям премиум-класса продолжает расти. По данным аналитиков, рынок сегмента Luxury показывает положительную динамику уже несколько месяцев подряд, а в августе 2025 года продажи увеличились ещё на 7% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что даже в условиях экономической нестабильности россияне сохраняют высокий спрос на эксклюзивные машины с пробегом.
"Согласно данным агентства "Автостат”, в августе 2025 года россияне приобрели 233 подержанных автомобиля сегмента Luxury, что на 7% больше, чем в том же месяце прошлого года", — сказано в сообщении.
Лидеры продаж и предпочтения покупателей
По итогам августа лидером на российском рынке люксовых автомобилей стал Bentley. На долю бренда пришлось свыше 40% всех сделок — это 99 автомобилей. Каждый пятый клиент выбрал Rolls-Royce (47 машин). Далее расположились Lamborghini (37 единиц), Maserati (36), Ferrari (13) и единственный Aston Martin.
Интересно, что и в модельном рейтинге верхние строчки занимают именно Bentley и Lamborghini. На первом месте — Bentley Continental GT (49 продаж), на втором — Bentley Bentayga (28), а замыкает тройку Lamborghini Urus (27).
Сравнение: какие бренды и модели покупали чаще всего
|Марка
|Количество в августе 2025
|Доля рынка
|Популярные модели
|Bentley
|99
|42%
|Continental GT, Bentayga
|Rolls-Royce
|47
|20%
|Cullinan, Ghost
|Lamborghini
|37
|16%
|Urus, Huracán
|Maserati
|36
|15%
|Levante, Quattroporte
|Ferrari
|13
|6%
|Portofino, Roma
|Aston Martin
|1
|<1%
|DB11
Советы шаг за шагом: как покупать подержанный автомобиль класса Luxury
-
Определитесь с бюджетом и маркой. Bentley и Rolls-Royce предлагают больше вариантов на рынке, а Ferrari или Aston Martin встречаются реже и стоят дороже.
-
Проверяйте историю авто через сервисы вроде "Автотека" или "Carfax". Это поможет узнать о пробеге, ремонтах и ДТП.
-
Осматривайте машину у независимого эксперта. Для дорогих моделей это особенно важно, ведь даже мелкие поломки обходятся в крупные суммы.
-
Оформляйте страховку премиального уровня (КАСКО). Она дороже, но покрывает риски при эксплуатации люксовых автомобилей.
-
Планируйте расходы на обслуживание. Масло, шины, оригинальные детали и сервис у дилера стоят значительно выше среднего.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка редкой модели без развитой сети сервисов.
→ Последствие: сложность с ремонтом и долгие ожидания запчастей.
→ Альтернатива: выбирать более массовые модели Bentley или Rolls-Royce.
-
Ошибка: экономия на диагностике перед покупкой.
→ Последствие: скрытые дефекты, которые вылезают уже после сделки.
→ Альтернатива: пройти проверку у независимого автоэксперта.
-
Ошибка: отказ от страхования КАСКО.
→ Последствие: высокие затраты при аварии.
→ Альтернатива: оформление полной страховки, включая риски угона и урона.
А что если…
…спрос на люксовые автомобили продолжит расти? В таком случае владельцы таких машин смогут продать их дороже через несколько лет. Эксперты считают, что люксовый сегмент в России постепенно превращается в отдельный инвестиционный инструмент: редкие модели не теряют стоимость так быстро, как массовые авто.
Плюсы и минусы подержанных люксовых автомобилей
|Плюсы
|Минусы
|Более доступная цена по сравнению с новыми
|Дорогой ремонт и запчасти
|Престиж и комфорт
|Высокие страховые платежи
|Медленная потеря стоимости
|Риск покупки автомобиля с проблемной историей
|Большой выбор Bentley и Rolls-Royce
|Небольшое количество Ferrari и Aston Martin
FAQ
Как выбрать подержанный люксовый автомобиль?
Сначала определитесь с маркой и бюджетом, проверьте историю машины, а перед покупкой закажите диагностику у эксперта.
Сколько стоит Bentley с пробегом в России?
Средняя цена колеблется от 10 до 25 млн рублей в зависимости от модели и состояния.
Что лучше — Bentley или Rolls-Royce на вторичке?
Bentley чаще встречаются и проще в обслуживании, тогда как Rolls-Royce выигрывает в эксклюзивности и статусе.
Мифы и правда
-
Миф: подержанные люксовые авто всегда проблемные.
Правда: многие владельцы тщательно следят за состоянием машин, и они остаются в отличном состоянии.
-
Миф: ремонт таких машин почти невозможен.
Правда: в России всё больше сервисов, специализирующихся на Bentley, Maserati и Lamborghini.
-
Миф: страховка на люксовый автомобиль стоит как половина машины.
Правда: КАСКО действительно дороже, но расходы сопоставимы с рисками, которые покрываются.
3 интересных факта
-
Lamborghini Urus стал самой популярной моделью среди суперкаров с пробегом — кроссовер оказался практичнее, чем спортивные купе.
-
Maserati за последние два года увеличил свою долю на вторичном рынке России почти вдвое.
-
Ferrari традиционно остаётся нишевой покупкой, но интерес к ней сохраняется за счёт редкости и статуса.
Исторический контекст
-
В 2010-е годы основной спрос приходился на новые люксовые автомобили, а вторичный рынок был небольшим.
-
С 2020 года ситуация изменилась: из-за ограничений на поставки новые автомобили подорожали, и внимание покупателей переключилось на подержанные.
-
К 2025 году рынок подержанных автомобилей класса Luxury в России вырос более чем на 17% с начала года и продолжает демонстрировать стабильную динамику.
